En el ecosistema industrial del Archipiélago destacan nombres que trascienden la etiqueta empresarial para convertirse en símbolo colectivo. Compañía Cervecera de Canarias es uno de ellos. Su actividad, centrada en la fabricación de cerveza, ha consolidado un liderazgo sostenido en el mercado insular a través de marcas locales como Dorada y Tropical, auténticos referentes del consumo en las Islas. Su portafolio, con cerca de quince variedades, refleja una estrategia de diversificación orientada a adaptarse a las nuevas preferencias del cliente sin perder la identidad.

La compañía articula una potente red de distribución que abarca bebidas energéticas, espirituosas, zumos, sidra, sangría o vinos, reforzando así su peso específico dentro de la cadena de valor del sector alimentario en Canarias. Su dimensión industrial se traduce en empleo, logística, fiscalidad y dinamización económica, con un impacto directo sobre proveedores y clientes locales.

Dorada y Tropical, emblemas eternos del sabor isleño / La Provincia

Asociada a ASINCA, mantiene un elevado nivel de inversión en sus dos fábricas, con especial atención a la modernización tecnológica. La incorporación de nuevas instalaciones ha permitido reducir consumos de energía y agua y, en consecuencia, la huella de carbono. La eliminación del plástico en numerosos formatos de venta, la apuesta por envases reutilizables y la instalación de placas fotovoltaicas en la planta de Santa Cruz evidencian un compromiso ambiental tangible. A ello se suma una flota comercial mayoritariamente impulsada por gas licuado, con menores emisiones que el diésel.

En el plano accionarial, la compañía combina capital internacional y local, con presencia canaria en el consejo de administración. Este equilibrio le permite preservar valores arraigados en el territorio y, al mismo tiempo, beneficiarse del respaldo de un grupo líder mundial.

La primera cervecera del Archipiélago avanza con una hoja de ruta claramente definida: optimizar cada proceso productivo para hacerlo más eficiente, más innovador y más respetuoso con el entorno. Compañía Cervecera de Canarias forma parte del ADN productivo y social de Canarias.