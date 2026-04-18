Las empresas exploran cómo vender sus productos en el exterior

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y la Dirección Insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife celebraron la jornada ‘Hackea tus límites: de Tenerife al mundo con las nuevas tecnologías’. El encuentro, enmarcado en el programa Export Lab, reunió a una veintena de empresas a las que se le ofreció orientación en la venta de sus productos al exterior a través de las nuevas herramientas digitales.

El acto de inauguración del encuentro contó con la presencia de la directora de la Cámara, Lola Pérez, y del director insular de Acción Exterior de la Corporación, Pedro González.

Lola Pérez destacó que el objetivo del programa es “acompañar a las empresas en el camino hacia el exterior y darles el apoyo necesario a través de un asesoramiento técnico y especializado”. “Queremos que esta iniciativa sirva para quitar miedos y ayudar a los pequeños empresarios y empresarias a superar el vértigo que se siente a la hora de comenzar a vender sus productos y servicios fuera de Tenerife”, dijo y agregó que, para ello, Export Lab “aúna la experiencia compartida entre la Cámara y el Cabildo”.

Por su parte, Pedro González incidió en que el proyecto “representa una oportunidad para que las empresas participantes puedan beneficiarse de un ahorro de tiempo y dinero a través, entre otras ventajas, de la automatización de procesos”. “Export Lab es el presente y el futuro de los negocios, porque si no acercamos nuestros productos hacia el exterior, lo harán nuestros competidores”, explicó.

Tras la apertura de la jornada, tuvo lugar la presentación de las líneas estratégicas y los objetivos del programa Export Lab para 2026, que expusieron los técnicos del Departamento de Internacional de la Cámara Ana Gómez e Isidro Reyes. La iniciativa se posiciona como un puente entre las aspiraciones expansionistas de las empresas de la isla y los mercados internacionales, expandiendo sus límites de actividad a través de la inteligencia competitiva, el marketing digital y la automatización.

De la mano de las empresas

A continuación, la CEO y co-fundadora de DataGrowth, Elena Alcover, desarrolló una ponencia especializada en la que analizó la aplicación de las tecnologías digitales al comercio internacional.

La entidad involucró también a B-water Animation Studio, una empresa participante en las ediciones anteriores del programa y que puso de relieve su caso de éxito gracias al asesoramiento de Export Lab.

Para concluir la jornada, se celebró un café networking para que el público y las personas expertas compartieran ideas, dudas y propuestas acerca del proceso de internacionalización, su desarrollo y capacidad para fortalecer la presencia de las empresas de Tenerife en el resto del mundo.

Export Lab ofrece a las empresas beneficiarias formación en la implementación de tecnología digital para resolver necesidades propias de la operativa de comercio exterior. Así mismo, pone a su disposición un consultor experto en transformación digital para ayudar a las empresas a implementar proyectos reales de internacionalización a través de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, inteligencia competitiva y marketing digital.

Se trata de una oportunidad para proporcionar herramientas de alto valor añadido que faciliten la toma de decisiones con el fin de vender más y más lejos.

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Las empresas interesadas en conocer más sobre el programa y sus requisitos pueden visitar la web www.exportlab.es.