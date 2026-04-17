Las aerolíneas abren la puerta a un posible aumento de los precios de los billetes de avión a partir de verano

Las aerolíneas españolas abren la puerta a una subida del precio de los billetes a partir de verano como consecuencia de la guerra de Irán. Así lo ha trasladado en un vídeo el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, al emplazar a los turistas a reservar sus vacaciones de verano "lo antes posible" para sortear el impacto que pueda tener la continuidad del conflicto en Oriente Medio sobre las compañías.

"De cara a este verano, lo recomendable es que los viajeros que no hayan comprado sus billetes (de avión) lo hagan lo antes posible, porque si continúa esta situación las coberturas (frente al precio del combustible) dejarían de tener la misma efectividad. No es descartable un escenario dentro de unos meses donde sí pudiera haber una subida en los precios de los billetes", ha advertido Gándara.

El precio del queroseno, que solía oscilar entre los 700 y los 750 dólares la tonelada métrica, se sitúa actualmente en alrededor de 1.500 dólares. Y representa un tercio del coste de las aerolíneas, lo que da una idea de la exposición de estas a un alza del combustible. Sin embargo, en España y en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Asia y América, las grandes compañías tienen contratos de cobertura que les protegen frente a subidas elevadas.

Estos contratos (conocidos como 'hedging' o derivados) permiten a las aerolíneas mantener un precio similar en su suministro al que había antes del conflicto durante los próximos "seis y ocho meses" para aproximadamente el 80% de su consumo, mientras que es el 20% restante está expuesto a la "altísima volatilidad" derivada de la guerra de Oriente Medio.

Volotea cobra 14 euros

De hecho, las aerolíneas de bajo coste Volotea ha comenzado ya a cobrar un suplemento de hasta 14 euros por billete para hacer frente a las subidas del combustible. La medida, "excepcional y temporal", afecta a las reservas realizadas a partir del pasado 16 de marzo y la compañía la justifica para "proteger a los viajeros y garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución".

La aerolínea revisará el precio del combustible hasta siete días antes de la fecha de salida del vuelo, si el precio es más caro del previsto aplicará un suplemento por viajero que será de un máximo de 14 euros y si es más bajo reembolsará a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe. A cambio, la compañía permite al cliente modificar su vuelo o cancelar su reserva de forma gratuita hasta cuatro horas antes de la salida.

Volotea fue la primera aerolínea en anunciar una cancelación de sus vuelos por el conflicto. Lo hizo a principios de abril, en plena Semana Santa, cuando anunció un ajuste en su programación "por motivos operacionales vinculados a la inestabilidad geopolítica". Esta decisión afectó a menos del 1% del total de vuelos previstos para la temporada de verano (entre abril y octubre) en los tres países donde opera la aerolínea (Francia, Italia y España), que en el caso de España se redujeron al 0,5% del total, según EFE.

Problemas de suministro

El problema en el caso español tiene que ver con el precio del suministro, pero no con una falta del mismo, al menos en el corto plazo. España refina el 80% del queroseno que consume, por lo que se encuentra en una buena situación frente a otros países europeos, según la patronal ALA. Pero eso no quiere decir que esté completamente blindada, pues en caso de que otros países tengan problemas, si el conflicto se extiende en el tiempo, podría afectar a los vuelos desde otros lugares hacia España.

En este sentido, Ryanair ha advertido que si el conflicto se mantiene durante este mes, el suministro podría verse interrumpido a principios de mayo y el precio de los billetes se encarecería en los meses siguientes. "Si el Estrecho de Ormuz abre en abril, no debería haber ningún problema", afirmó hace una semana la portavoz de la aerolínea en España, Alejandra Ruiz, quien añadió que la compañía irlandesa tiene su suministro "garantizado hasta mediados de mayo". Pero, en caso de que el conflicto se alargue, "es muy probable que muchos aeropuertos de Europa vean esa falta de suministro", lo que "afectaría a todas las aerolíneas en general", agregó.