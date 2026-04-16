¿Dónde repostar la Gasolina 95 más barata este jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 16 de abril, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,480€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,398€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,289€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Tenerife tiene hoy, jueves 16 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,289€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en San Cristóbal de La Laguna, OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el litro está a 1,299€.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,398€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,469€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para llenar el tanque hoy jueves 16 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,475€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,549€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,649€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,650€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,499€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,598€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 16 de abril, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,551€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,619€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,678€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,749€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,799€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,799€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,859€ el litro.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,789€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,789€ el litro.

La Gomera tiene hoy, jueves 16 de abril, la Gasolina 95 más barata en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,659€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,669€.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 16 de abril está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,469€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,480€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,289€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 1,319€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 16 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,499€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación ES TAXLAGUNA que ofrece el gasoil a 1,583€ el litro en Gasóleo A en Camino de La Villa, 175.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/04/2026 8:17:20]