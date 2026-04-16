Las empresas canarias ganan menos de seis euros por cada euro en personal

Las empresas canarias ingresan 5,6 euros por cada euro que destinan a gastos de personal, lo que supone la ratio más baja del país entre productividad y coste laboral. Dicho de otro modo, por cada euro invertido en su plantilla, la empresa canaria obtiene 5,6 euros de ingresos de explotación. El Archipiélago se sitúa así a la cola de la productividad en España. Entre otras cuestiones el fuerte peso del sector de los servicios –muy ligado al turismo–, favorece a un mercado laboral con menor valor añadido, más temporalidad y una menor capacidad para absorber mejoras salariales, formación o cualquier otro aumento del gasto en plantilla.

El informe Análisis Económico-Financiero de la empresa española 2025, de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), coloca a Canarias en la cola de la productividad nacional. Las firmas del Archipiélago generan 173.165 euros de ingresos de explotación por empleado y destinan 30.845 euros a gastos de personal por trabajador, aquí se incluye tanto sueldos y salarios como cotizaciones a la Seguridad Social. La lógica general del informe es que productividad y coste laboral suelen avanzar de la mano, eso sí, Galicia rompe ese patrón. Aunque sus gastos de personal por empleado se mantienen por debajo de la media española (39.900), su productividad es sensiblemente superior. ¿Qué significa esto? Pues que en la comunidad gallega ingresan 310.899 euros por trabajador frente a 37.448 euros de gasto de personal, de modo que generan 8,3 euros por cada euro destinado a la plantilla.

El hecho es que las Islas arrastran un problema crónico de escasa productividad. Las Islas llevan años instaladas en la parte baja del ranking nacional en esta materia y el último informe de AEA vuelve a confirmarlo. Dicho de otra manera, la productividad mide la relación entre lo que una economía produce –bienes y servicios– y los recursos que emplea para hacerlo, desde el trabajo y el capital hasta la tecnología. En el caso canario, ese equilibrio aparece claramente descompensado: se movilizan muchos recursos para generar un volumen de producción relativamente bajo, lo que revela un modelo de escaso valor añadido y menor capacidad para elevar salarios, invertir en formación o ganar una mayor competitividad.

Influencia del turismo

El fuerte peso que ocupa el turismo en el PIB ayuda a entender buena parte de los problemas de productividad detectados en España. No es casual que las comunidades donde predominan la actividad alojativa y los servicios vinculados suelan situarse en la parte baja de los indicadores de eficiencia. Ahí aparecen territorios –además de Canarias– como Andalucía y Baleares.

El turismo es intensivo en mano de obra y deja datos muy positivos sobre el empleo, pero si se lee entre líneas, en muchos casos aporta un menor valor añadido que la industria en donde se necesitan perfiles más especializados y se genera una productividad más alta. Esa diferencia explica que el valor añadido bruto (VAB) crezca a un ritmo, ya de por sí modesto frente a economías más industrializadas, del 1,46% en el conjunto del país y de solo el 1,21% en las Islas, según los últimos datos del Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España (OPCE).

Pues bien, en el otro extremo de este listado de productividad y eficiencia se encuentra en el primer puesto el País Vasco, una de las comunidades líderes en productividad y cuya rueda de la economía gira entorno a la industria manufacturera. En este territorio se generan más de siete euros por cada euro destinado a personal. Aquí se concentra el 10% de la producción industrial española, mientras que el peso de los servicios y, sobre todo, de la agricultura es muy inferior a la media del país.

Bajos ingresos por trabajador

Para entender los bajos ingreso de las compañías isleñas también se puede observar el tejido productivo de las Islas en donde más del 97% de las firmas no pasan de ser pequeñas y medianas empresas. Un perfil empresarial que complica la transformación hacia empleos más cualificados y limita el desarrollo de la I+D+i.

Así, en el caso de Canarias, la productividad se sitúa 89.565 euros por debajo de la media nacional. Mientras en España los ingresos de explotación por empleado alcanzan los 262.730 euros, en el Archipiélago se quedan en 173.165. Por sectores, los niveles más altos de productividad se registran en el comercio y en la industria, frente a cifras mucho más reducidas en la agricultura la construcción y, sobre todo, los servicios no comerciales. La comparación también se aprecia en los costes laborales. La eficiencia media de la empresa española, medida a partir de los gastos de personal por empleado, se sitúa en 39.900 euros, mientras que en Canarias baja hasta 30.845, es decir, 9.055 euros menos.