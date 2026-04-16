Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de 530 euros en la Declaración de la Renta si tienes a hijos en la guardería

Los padres que tengan a sus hijos en guarderías o centros de educación infantil pueden ahorrarse mucho dinero en la Declaración de la Renta de este año. El Gobierno de Canarias tiene una deducción autonómica que permite desgravar hasta 530 euros anuales por cada hijo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Hacienda.

El beneficio fiscal está pensado para aliviar uno de los mayores gastos en los primeros años de vida de un hijo, aunque sigue siendo una de las ayudas más desconocidas y menos aprovechadas de la Renta

¿Cuánto dinero puedes recuperar con la guardería?

La normativa autonómica permite deducir el 18% de lo que hayas pagado en guardería durante el año, con un límite máximo de 530 euros anuales por cada hijo.

Esto significa que una familia puede recuperar una cantidad importante en su declaración. El cálculo del ahorro no lo hace el contribuyente manualmente, sino que es el programa de la renta el que aplica automáticamente el porcentaje y el tope correspondiente.

¿Quién puede beneficiarse de esta deducción?

No todas las familias con niños pueden aplicar la rebaja. Hacienda establece varios requisitos claros:

Ser padre, madre o tutor legal del menor.

Convivir con el niño.

Que el hijo tenga menos de 3 años.

En el caso de que el menor cumpla 3 años durante el ejercicio, la deducción se aplica de forma proporcional solo a los meses en los que aún tenía esa edad. También se pueden beneficiar de la ayuda las familias que tengan menores en situaciones de acogimiento o tutela, siempre que no exista compensación económica.

Para aplicarla, debes introducir manualmente los datos en la casilla 0990 de la Declaración de la Renta poniendo el importe pagado y el NIF del centro.

El requisito que muchos padres pasan por alto

Uno de los puntos más importantes, y donde más errores se cometen, es que la guardería debe ser un centro autorizado. No vale cualquier servicio de cuidado infantil. Para que Hacienda acepte la deducción, el centro debe cumplir la normativa y estar registrado oficialmente, y el contribuyente tendrá que incluir su NIF en la declaración.

Como ocurre con muchas deducciones autonómicas, existe un tope de renta:

46.455 euros en declaración individual.

en declaración individual. 61.770 euros en declaración conjunta.

Estos límites se han ampliado en la campaña actual, lo que permite que más familias puedan beneficiarse respecto a años anteriores.

Otro requisito es poder justificar los gastos. Hacienda exige facturas completas y legales, no simples tickets. Además, estas deben conservarse durante al menos cuatro años por si la Agencia Tributaria solicita una comprobación.

En los casos en los que los dos progenitores tengan derecho a la deducción pero no hagan declaración conjunta, el importe se reparte. Es decir, cada uno podrá aplicar la mitad de la deducción, siempre que ambos cumplan los requisitos.

En un contexto de subida de precios y aumento del coste de la crianza, esta deducción se ha convertido en un alivio importante para muchas familias.