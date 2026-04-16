¿Aceptas el borrador de la Renta sin confirmar? Este es el error que te hará perder miles de euros que cometen miles de contribuyentes tinerfeños

Los contribuyentes tinerfeños están dejando escapar importantes cantidades de dinero por no aplicar de forma correcta las deducciones fiscales a las que tienen derecho. En muchos casos, el borrador de la Renta no incorpora automáticamente todas estas ventajas, lo que provoca que Hacienda acabe quedándose con miles de euros que te corresponden.

El asesor fiscal José Ramón López, que insiste en que "lo peor que puedes hacer es aceptar el borrador sin revisar, aunque te salga a devolver". Esto se debe a que aunque la Agencia Tributaria te deba dinero, aún te puede dar mucho más.

El fallo más común es no revisar las deducciones autonómicas

Las deducciones autonómicas son muy importantes, y cada comunidad tiene sus propias ayudas fiscales que pasan desapercibidas. Cada año se aprueban nuevas ayudas regionales, por lo que Hacienda puede no controlar tu situación personal, y que tú tengas que poner manualmente estas rebajas.

Esto provoca que dos contribuyentes con la misma situación económica pueden pagar cantidades muy diferentes simplemente por conocer o no estas ventajas fiscales.

Deducciones que muchos contribuyentes están dejando escapar

El asesor fiscal destaca que hay muchas deducciones olvidadas que pueden suponer un ahorro importante:

Por situación familiar o personal

Las más habituales están relacionadas con la familia:

Tener hijos, incluso si no han nacido en el año actual (en algunas comunidades cuentan ejercicios anteriores).

Familias con dos o más descendientes.

Jóvenes menores de 35 años que se emancipan.

Estas deducciones pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

Por gastos cotidianos que pasan desapercibidos

Hay gastos del día a día que también desgravan, aunque muchos no lo saben:

Material escolar.

Gimnasio (en algunas comunidades).

Gastos veterinarios (en algunas comunidades).

Compra de bicicletas eléctricas o tradicionales, además de vehículos eléctricos.

Son pequeñas cantidades que, sumadas, pueden elevar notablemente la devolución.

Vivienda e hipoteca: una de las claves

Uno de los apartados del borrador más importantes es el relacionado con la vivienda:

Compra de la primera vivienda (especialmente para menores de 35 años).

Hipotecas variables afectadas por la subida de tipos de interés.

El experto advierte de que en el caso de los compradores jóvenes el ahorro puede ser significativo.

Se pueden recuperar deducciones de años anteriores

Los contribuyentes que hayan perdido dinero otros años no lo tienen todo perdido.

El experto recuerda que es posible revisar hasta los últimos cuatro años y reclamar cantidades no aplicadas, lo que en algunos casos supone recuperar sumas relevantes.

Cada año, miles de contribuyentes pierden dinero por desconocimiento o por confiar en un borrador incompleto. En un contexto de inflación y subida de costes, aprovechar cada deducción disponible puede marcar la diferencia en la economía familiar.