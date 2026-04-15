Soluciones de movilidad para pymes y profesionales industriales
Nuevo convenio de Femete con Archipiélago Renting que ofrece descuentos exclusivos en alquiler de vehículos sin conductor, renting y adquisición de vehículos de ocasión
La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y Archipiélago Renting han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas asociadas mediante condiciones preferentes en servicios de movilidad.
El acuerdo, suscrito por el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el consejero delegado de Archipiélago Renting, Fernando Abásolo Alessón, facilitará a las cerca de 1.400 empresas y más de 13.000 profesionales integrados en la federación el acceso a servicios de alquiler, renting flexible, en colaboración con Santander Consumer Renting, que aporta soluciones financieras adaptadas a cada empresa, y vehículos de ocasión en condiciones especialmente ventajosas.
Entre las principales medidas incluidas en el convenio destacan un 10% de descuento en el alquiler de vehículos sin conductor y un 5% de descuento en operaciones de renting, lo que se traduce en una reducción directa de los costes operativos y una mayor capacidad de adaptación de las empresas a sus necesidades de movilidad. El acuerdo tiene una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga.
Para el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, “este acuerdo representa una oportunidad real para que nuestras empresas ganen en eficiencia y reduzcan costes en un ámbito estratégico como es la movilidad, incorporando además soluciones flexibles y adaptadas a sus necesidades actuales”.
Por su parte, el consejero delegado de Archipiélago Renting, Fernando Abásolo Alessón, destacó que “este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial canario, al que llevamos más de dos décadas acompañando. En Archipiélago Renting no solo ofrecemos vehículos, sino soluciones de movilidad que se adaptan a cada empresa, ayudándolas a optimizar recursos, ganar eficiencia y centrarse en lo realmente importante: hacer crecer su negocio”.
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