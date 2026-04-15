El BCE avanza en la digitalización del euro y planea ‘tokenizar’ la deuda para abaratar los costes financieros en Europa

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un paso más en su estrategia para redefinir el sistema financiero de la eurozona en la era digital. En sus últimos boletines informativos, la institución plantea una doble hoja de ruta: impulsar la tokenización de los activos financieros (incluida la deuda) y reforzar su capacidad de supervisión sobre la banca, en un contexto marcado por la innovación tecnológica y la creciente competencia global.

Europa no quiere quedarse atrás en la transformación digital de las finanzas, pero tampoco está dispuesta a ceder el control del sistema a actores no regulados o a infraestructuras fuera del ámbito del banco central.

Lo que queda claro es que el centro de la estrategia del BCE está la tokenización de activos, un proceso que consiste en representar instrumentos tradicionales (como bonos, acciones o fondos) en tokens digitales únicos dentro de una cadena de bloques (blockchain), similar a la que utilizan las criptomonedas. Estos tokens representan fracciones del activo, permitiendo mayor liquidez, accesibilidad, transparencia y rapidez.

Según el organismo, esta transformación puede generar ganancias significativas de eficiencia, al permitir la liquidación casi instantánea de operaciones, reducir intermediarios y abaratar costes operativos. En particular, el BCE apunta a su potencial para mejorar el funcionamiento del mercado de deuda europeo, uno de los pilares del sistema financiero.

Además, la tokenización podría contribuir a una mayor integración de los mercados de capitales en la eurozona, tradicionalmente fragmentados por barreras regulatorias y operativas entre países.

Infraestructura digital

Sin embargo, el BCE deja claro que esta transición no puede producirse sin la condición clave de la presencia de dinero del banco central dentro de estas nuevas infraestructuras.

La institución insiste en que cualquier ecosistema financiero basado en tecnología DLT (sistema digital para registrar, compartir y sincronizar datos de forma segura entre múltiples ordenadores) debe apoyarse en activos seguros y líquidos emitidos por el propio banco central, ya sea mediante versiones tokenizadas del dinero existente o a través de futuros desarrollos como el euro digital.

Este enfoque busca evitar uno de los principales riesgos detectados en el crecimiento de las finanzas descentralizadas: la dependencia de instrumentos privados (como las stablecoins), que podrían generar problemas de estabilidad y fragmentación del sistema.

Más control sobre la banca

En paralelo a esta apuesta tecnológica, el BCE también ha lanzado un mensaje claro en el terreno regulatorio: quiere más capacidad de decisión sobre los requisitos de capital de los bancos europeos.

Actualmente, el marco macroprudencial combina distintas herramientas y niveles de supervisión, lo que, según la institución, genera complejidad, solapamientos e ineficiencias. El BCE propone avanzar hacia un modelo más centralizado y coherente que le permita evaluar de forma “holística” el nivel de capital necesario en el sistema.

El objetivo es reforzar la resiliencia del sector bancario ante posibles shocks y, al mismo tiempo, mejorar la transmisión de la política financiera en un entorno cada vez más complejo, con el euro digital en el horizonte.

Representación del concepto de euro digital / PUBLIC DOMAIN PICTURES

Pese al optimismo sobre el potencial de la tokenización, el BCE advierte de que esta innovación también introduce nuevos riesgos sistémicos que deben ser gestionados con cautela.

Entre ellos, destaca la posible aparición de problemas de liquidez en mercados tokenizados, especialmente en el caso de fondos monetarios o instrumentos que prometen liquidez inmediata sobre activos menos líquidos. También alerta sobre el riesgo de contagio financiero en entornos altamente interconectados y automatizados.

Asimismo, el crecimiento de activos digitales podría tener implicaciones sobre la demanda de deuda pública, en la medida en que los inversores encuentren alternativas más eficientes o rentables fuera de los canales tradicionales.

Proyectos en marcha

Lejos de limitarse al análisis teórico, el BCE ya está trabajando en varias iniciativas concretas para explorar este nuevo modelo financiero.

En primer lugar, el proyecto Pontes, el cual entrará en funcionamiento en el tercer trimestre de 2026, conectando las plataformas DLT del mercado con los servicios TARGET del Eurosistema (infraestructuras gestionadas por los bancos centrales europeos para procesar pagos y valores en euros en tiempo real) para facilitar la liquidación en dinero de banco central.

Posteriormente, el proyecto Appia, que diseñará un ecosistema financiero digital integrado para 2028. El objetivo de Appia es superar la fragmentación actual de los mercados europeos, creando una infraestructura común que funcione como una ‘autopista’ para la Unión de Ahorro e Inversión (SIU). Este sistema permitirá la interoperabilidad entre diferentes redes, evitando que los activos queden aislados en silos tecnológicos.

Estas iniciativas reflejan un cambio de enfoque, donde el BCE no solo quiere regular la innovación, sino también participar activamente en su diseño tecnológico.

Europa, entre la innovación y el control

En conjunto, el mensaje del BCE dibuja un equilibrio delicado. Por un lado, reconoce que la digitalización —incluida la tokenización de activos— puede transformar profundamente el sistema financiero y generar importantes beneficios económicos. Por otro, insiste en que esta evolución debe producirse bajo un marco regulatorio sólido y con el banco central en el centro del sistema.

En un contexto de creciente competencia con Estados Unidos y el ecosistema global de criptomonedas, Europa busca así ganar autonomía estratégica sin renunciar a la estabilidad financiera.

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El resultado es una hoja de ruta que apunta hacia un futuro en el que la tecnología blockchain y el dinero del banco central convivirán, pero bajo una premisa clara: la innovación será bienvenida, siempre que no comprometa el control ni la seguridad del sistema.