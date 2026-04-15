Confirmado por Hacienda: si vives en Canarias, te podrás deducir 1.100 euros en la Declaración de la Renta si cuidas a un familiar con discapacidad

Las deducciones autonómicas a veces pasan desapercibidas en la Declaración de la Renta, lo que provoca que muchos contribuyentes canarios pierdan importantes cantidades de dinero al no aplicarlas correctamente. Una de las más importantes de Canarias está vinculada al cuidado de personas con discapacidad. Si se cumplen los requisitos establecidos por Hacienda, es posible desgravarse hasta 600 euros, una ayuda clave que muchos aún no están aprovechando.

Esta ventaja fiscal está dirigida a quienes conviven o cuidan de ascendientes o descendientes con un grado de discapacidad elevado, y puede suponer un ahorro significativo en la declaración presentada este 2026, correspondiente al ejercicio 2025.

Hasta 600 euros por familiar con discapacidad

La base de esta deducción es de 600 euros por cada familiar dependiente, ya sea hijo, padre o abuelo, que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Para conseguirla no basta con el reconocimiento de la discapacidad, también es necesario que ese familiar genere derecho al mínimo por discapacidad en el IRPF, lo que implica cumplir una serie de condiciones relacionadas con ingresos, convivencia y situación fiscal.

Así puedes beneficiarte de esta deducción autonómica / Miguel Ángel Montesinos

Además, este importe puede dividirse si varias personas tienen derecho a aplicarlo. Por ejemplo, si dos hermanos comparten el cuidado de un padre, cada uno podrá deducirse 300 euros.

Un extra de hasta 500 euros si tienes cuidador

La deducción no se queda ahí. Existe una segunda vía para aumentar el ahorro, quienes hayan contratado a un empleado del hogar para atender a la persona dependiente pueden deducirse el 20% de las cuotas a la Seguridad Social, con un límite de 500 euros al año.

Este beneficio adicional está condicionado a que el familiar tenga una discapacidad igual o superior al 65%, se acredite que necesita ayuda de terceras personas y el contribuyente figure como empleador. Ambas deducciones son compatibles, lo que permite alcanzar ese máximo de 1.100 euros por familiar.

Los límites de ingresos que debes cumplir para beneficiarte de las deducciones

No todos los contribuyentes pueden acceder a esta ayuda. La Agencia Tributaria establece unos topes de ingresos que se han actualizado en esta campaña:

46.455 euros en declaración individual

en declaración individual 61.770 euros en declaración conjunta

Si se superan estos límites, la deducción queda fuera del alcance del contribuyente. Además, los contribuyentes deben tener en cuenta que esta deducción solo puede aplicarse hasta el límite de la cuota autonómica. Esto significa que si el resultado de esa parte del impuesto es inferior a la deducción, no se puede recuperar el resto del dinero ni trasladarlo a años siguientes.

Para muchos contribuyentes, uno de los principales problemas es que esta deducción no aparece aplicada automáticamente en el borrador, por lo que es el propio contribuyente quien debe activarla. Para poder hacerlo correctamente, es imprescindible:

Incluir al familiar en los datos personales de la declaración

Indicar correctamente el grado de discapacidad (≥ 65%)

Asegurar que convive más de la mitad del año o depende económicamente

Verificar que no supera los 8.000 euros de ingresos anuales

Además, si el familiar presenta su propia declaración con ingresos superiores a 1.800 euros, podría perderse el derecho a aplicar esta deducción. Para beneficiarse de este ahorro, hay que acudir al apartado de deducciones autonómicas de Canarias dentro del programa Renta WEB. Una vez ahí, el sistema permite seleccionar al familiar previamente registrado y aplicar automáticamente el importe correspondiente. En caso de cuidador, también será necesario introducir el NIF del empleado y las cuotas abonadas.

A pesar de su impacto, esta deducción sigue siendo una de las grandes olvidadas en Canarias. Muchos contribuyentes de las islas no la aplican por desconocimiento o por confiar en un borrador que no incluye automáticamente este tipo de beneficios.