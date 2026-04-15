Canarias atrae 266 millones de inversión y genera casi 500 empleos directos a través de Proexca

La diversificación económica de Canarias se afianza de la mano del audiovisual, la tecnología, la economía azul y el aeroespacial, sectores llamados a ganar peso en el nuevo modelo productivo de las Islas. En esta estrategia juega un papel central le empresa pública de Proexca, que trabaja junto a instituciones, asociaciones y clústers a través de sus áreas de Invertir en Canarias, Promoción Exterior y Talento para consolidar actividades ya punteras y acelerar otras emergentes.

El presidente de Proexca y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, y el vicepresidente de la entidad y viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega, presentaron este miércoles los principales datos del balance de actividad y compartieron escenario con varias empresas que reflejan esta transformación del tejido económico canario. En materia de Promoción Exterior, Proexca desarrolló 108 acciones a lo largo de 2025, con un negocio estimado de casi 32 millones de euros. Por su parte, el área de Invertir en Canarias logró atraer 266 millones de euros de inversión a través de 61 proyectos, que han generado cerca de 500 empleos directos en las Islas. Además, este curso se están desarrollando 100 becas en negocios internacionales financiadas por el Fondo Social Europeo, una iniciativa dirigida a preparar a los jóvenes canarios para las nuevas demandas y retos del mercado laboral.

“La estabilidad de Canarias no puede depender de un solo motor. Diversificar es dejar de ser vulnerables para empezar a ser competitivos en cualquier escenario global. En esto trabajamos desde Proexca y es importante explicar cómo lo estamos haciendo y compartir este escenario para seguir creciendo juntos”, ha señalado Cabello. “De cada euro que invertimos en internacionalización vemos que tenemos un retorno. El impacto global calculado del último ejercicio 2025 nos habla de 20 millones de euros generados en total. Además, cada empleo directo de Proexca, cada trabajador de Proexca, genera 3,8 puestos de trabajo con su labor”, ha indicado.

Además, González de Vega destacó programas propios que impulsan directamente la internacionalización de empresas y profesionales como son las subvenciones de Canarias Aporta, las becas en negocios internacionales, programas como Canarias Know- How o asistencias técnicas esenciales para licitaciones por parte de empresas canarias en terceros países

Tecnología y economía azul: protagonistas del cambio

La primera mesa se llevó a cabo con Gustavo González de Vega, Manuel Ruiz de la Rosa, director de ECOS Canarias (sector economía azul); y Mirian Arellano, responsable de operaciones y alianzas locales de Macrocarbón (sector tecnológico). ECOS ganó el año pasado los Premios Canarias a la Excelencia Empresarial y lleva más de 18 años como empresa en Canarias, además de centrarse en la consultoría medioambiental, desarrolla estudios de impacto y calidad de las aguas, así como proyectos vinculados a la transición energética. Por su parte, Macrocarbón ha ganado los Premios EmprendeXXI en Canarias como la start-up con mayor potencial hace unos días. Es una empresa que trabaja en desfosilizar la industria química mediante el cultivo de macroalgas para producir materia prima sostenible, renovable y con emisiones negativas.

El sector tecnológico está dando grandes resultados, creciendo en Canarias al doble que la media nacional. Ya se cuentan en las Islas más de 3.000 empresas de esta industria y participan activamente en su salida exterior a través de acciones de Promoción Exterior, creciendo la demanda más de un 300%. Mención especial al programa que se lleva a cabo desde Proexca, Canarias Aporta, de subvenciones directas a empresas y proyectos de internacionalización ya que el perfil casi el 30% son de empresas tecnológicas.

La economía azul se consolida como uno de los sectores estratégicos de mayor peso para el presente y el futuro de Canarias, especialmente en un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Su desarrollo se perfila como una vía clave para avanzar hacia un modelo más sostenible, diversificar la actividad económica y aprovechar de forma más eficiente los recursos naturales, con especial atención al impulso de las energías renovables. Su impacto en las islas ya es significativo: aporta 3.500 millones de euros al PIB canario y sostiene más de 70.000 empleos directos. Además, por cada 100 euros de producción genera 330 euros, lo que refuerza su papel como motor económico con capacidad de arrastre. El interés en torno al sector también se ha intensificado en 2025. Las reuniones B2B se han multiplicado por nueve y el área de Invertir en Canarias maneja ya cerca de 90 potenciales proyectos de implantación vinculados a esta actividad.

Audiovisual y aeroespacial: el despegue

Alfonso Cabello participó en la segunda mesa de empresas, con Sergio Capitán, gerente de Arquimea Reserch (sector aeroespacial) e Ignacio Caicoya, CEO y supervisor de VFX de Flaming Frames (sector audiovisual). Arquimea es una empresa con capital 100% español y privado especializada en tecnologías y productos para el espacio y para la defensa. El grupo cerró el último año con una facturación de 100 millones, de los que el negocio de la defensa ocupó el 70% y el de espacio el 25%. En el área de espacio, hacen componentes y sistemas críticos para satélites. Están dentro de lo que se denomina el upstream del sector espacial.

Flaming Frames es el caso de éxito del trabajo del área de Invertir en Canarias para que empresas del sector audiovisual conozcan las ventajas de desarrollar aquí esta industria. Su fundador ha ganado un Óscar en 2015. Gracias a la participación con Proexca en el Festival de Cine de Berlín, tuvo la oportunidad entre otras cosas de conocer a un socio para desarrollar un proyecto que le abrió las puertas de Europa y que se traduce en millones de euros para las Islas.

El audiovisual se mantiene como el gran referente de la diversificación económica canaria por su capacidad de atracción y sus resultados. En 2025 volvió a firmar cifras históricas, con 432 millones de euros de inversión directa, 20.000 empleos, 180 producciones y 369 proyectos potenciales captados. Unos datos impensables hace apenas unos años y que evidencian la fortaleza de una industria plenamente consolidada en Canarias. Cabello subrayó además el compromiso del Archipiélago con el desarrollo del sector para seguir avanzando de forma alineada y sostenida.

Precisamente, estos días se está celebrando en Canarias los principales premios de la animación iberoamericana, Quirino, con los que el equipo de Proexca participa de manera transversal tanto Invertir en Canarias atrayendo a empresas extranjeras para conocer de primera mano el ecosistema local, como favoreciendo la participación de las empresas locales para dar a conocer su potencial.

Sector aeroespacial

Uno de los sectores hoy día más noticiables y con más potencial de desarrollo es el aeroespacial, una industria que es foco de atracción de talento y oportunidades. Cabello destacó que queda mucho por andar pero desde Canarias se están dando a conocer las grandes cualidades geoestratégicas de las islas para su desarrollo. De la mano de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, se lleva a cabo la Estrategia Aeroespacial Canaria que impulsa esta industria generadora de unos 53 millones de euros de potencial inversión estimada en nuestras islas y que redunda en unos 200 puestos de trabajo. El retorno de la inversión es muy alto, de un 53% y es una industria con un gran potencial.

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Y también esta semana un equipo de trabajo está participando en la New Space de Sevilla, una de las ferias referentes de este sector y en el que se está promocionando la Estrategia Aeroespacial Canaria y todas las posibilidades que ofrece este creciente ecosistema en las islas.