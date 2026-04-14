Es oficial: el SEPE no pagará el subsidio para mayores de 52 años desde esta edad a los parados tinerfeños

Los desempleados canarios que perciben el subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mayores de 52 años deben estar muy atentos a sus condiciones para seguir cobrándolo. Esta ayuda puede ingresarse hasta alcanzar una edad, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos exigidos por el organismo. Por eso, superar ese límite sí puede suponer el fin de la prestación.

Esta es una de las ayudas más valiosas del SEPE, por eso, también es una de las que más dudas genera cuando se van a solicitar. La prestación no funciona como otras ayudas temporales, sino que está pensada como un puente entre el desempleo y la jubilación, lo que explica que su duración y sus condiciones sean diferentes a las de otros subsidios más cortos.

¿Hasta cuándo se puede pedir el subsidio de mayores de 52 años?

No existe una edad máxima fija igual para todos los beneficiarios. El tope real lo marca la edad ordinaria de jubilación, que varía en función de los años cotizados. En 2026, hay dos posibilidades:

Quienes han cotizado al menos 38 años y tres meses pueden mantener la ayuda hasta los 65 años

Si has cotizado menos de 38 años y 3 meses, la cobrarás hasta los 66 años y 10 meses.

Esto significa que el subsidio no se corta automáticamente al cumplir una edad concreta como ocurre con otras prestaciones, sino que se mantiene activo hasta el momento exacto en el que el trabajador puede acceder a su pensión contributiva. A partir de ese punto, el SEPE deja de abonar la ayuda y es la Seguridad Social la que toma el relevo con la pensión de jubilación.

Estos son los límites para cobrar el subsidio / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En 2027, estas edades serán diferentes. Según lo establecido en la reforma de las pensiones, la edad ordinaria de jubilación será de 65 años si has cotizado 38 años y 6 meses o más, y de 67 años si no has alcanzado este límite.

Fin de la jubilación anticipada obligatoria

Uno de los cambios más importantes de los últimos años tiene que ver con la jubilación anticipada. Durante años, quienes cobraban este subsidio estaban obligados a jubilarse antes de tiempo si cumplían los requisitos, lo que implicaba asumir recortes permanentes en la pensión. Esa obligación desapareció, y ahora el beneficiario puede decidir continuar cobrando la ayuda hasta su edad ordinaria sin penalizaciones.

Este detalle ha convertido al subsidio en una herramienta para proteger las carreras de cotización en la recta final de la vida laboral. No solo garantiza un ingreso mensual de 480 euros, sino que además el Estado sigue cotizando por el beneficiario, lo que evita que su futura pensión se vea reducida por lagunas de cotización.

Si quieres mantener esta ayuda hasta la jubilación, el SEPE exige cumplir una serie de condiciones durante todo el tiempo que se percibe. La más importante es no superar el límite de ingresos, fijado en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2026 se sitúa en 915,75 euros mensuales. Además, el beneficiario debe seguir inscrito como demandante de empleo, renovar la demanda cuando corresponda y presentar cada año la declaración anual de rentas. Desde las últimas reformas, también es obligatorio presentar la declaración de la renta, incluso aunque no se alcance el mínimo habitual exigido a otros contribuyentes.

El subsidio para mayores de 52 años es un salvavidas económico que juega un papel decisivo para asegurar una pensión digna en el futuro.