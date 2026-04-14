Confirmado por un asesor financiero: estos son los datos que se olvidan en la Declaración de la Renta y que hacen perder miles de euros a los contribuyentes tinerfeños

Cuando accedes al borrador de la Renta, aparecen muchos apartados vinculados a tus datos fiscales. Muchos de ellos ya están rellenados automáticamente con la información que tiene Hacienda, pero otros debes completarlos tú mismo para que la Agencia Tributaria pueda aplicar correctamente las deducciones a las que tienes derecho. El asesor fiscal José Ramón López ha explicado cuáles son los datos que muchos contribuyentes de Tenerife suelen dejar sin incluir y que pueden resultar clave en el resultado final de la declaración.

Este no es un detalle menor, porque un fallo así puede hacer que pagues de más o que pierdas deducciones importantes. Los contribuyentes deben comprobar cada dato, porque el problema no está tanto en los grandes errores, sino en pequeños detalles que pasan desapercibidos en el borrador y que afectan directamente al resultado final. Desde la comunidad autónoma hasta gastos descontables o situaciones personales, hay varios puntos clave que conviene revisar antes de confirmar la declaración.

La comunidad autónoma donde vives puede cambiar lo que pagas

Uno de los primeros aspectos que muchos contribuyentes pasan por alto es la comunidad autónoma. Según explica el experto, este dato es fundamental porque determina parte de los impuestos a pagar. "No vale con estar empadronado en un sitio", advierte López, señalando que lo importante es indicar dónde se ha residido la mayor parte del año. Es decir, si una persona está empadronada en Andalucía pero vive realmente en Canarias, debe reflejar esta última, ya que es la que marca la tributación. Para ello tiene que pasar más de la mitad del año allí, demostrándolo.

Lucía Feijoo Viera

Más allá de los datos generales, uno de los grandes fallos está en no revisar las deducciones autonómicas. Estas varían según la comunidad y pueden incluir ventajas fiscales por alquiler, siendo propietario o inquilino; gastos sanitarios o incluso hábitos cotidianos.

Los hijos y la unidad familiar con clave para pagar menos

Otro de los errores más frecuentes está relacionado con los hijos. Introducir mal esta información puede hacer perder numerosas deducciones o incluso impedir optar a la declaración conjunta. El asesor insiste en revisar bien este apartado y marcar correctamente si el hijo forma parte de la unidad familiar, porque "de aquí dependen muchísimas deducciones", ya que en la mayoría de los casos los hijos sí deben incluirse.

Gastos que Hacienda no añade automáticamente

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con los gastos deducibles. Muchos de ellos no aparecen en los datos fiscales, por lo que si el contribuyente no los introduce, simplemente se pierden. Entre los más habituales están las cuotas sindicales, los colegios profesionales obligatorios o los gastos de defensa jurídica derivados de conflictos laborales, como despidos. También pueden aplicarse deducciones específicas en casos de discapacidad o por movilidad geográfica.

Incluir estos datos es fundamental para pagar menos / Carlos Lujan

En este último caso, quienes hayan tenido que trasladarse a otro municipio para trabajar pueden deducirse hasta 2.000 euros, mientras que las personas con discapacidad pueden acceder a reducciones de hasta 3.500 euros.

Por todo esto, confirmar el borrador sin revisarlo puede salir caro. Aunque los datos fiscales de Hacienda sirven como guía, no siempre recogen toda la información personal del contribuyente.

Los expertos recomiendan comprobar cada apartado con detalle antes de presentar la declaración. Unos minutos de comprobación pueden marcar la diferencia entre pagar de más o aprovechar todas las deducciones disponibles.