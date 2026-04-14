Canarias lanza 98.000 bonos para animar el consumo ante el fantasma de la inflación

Canarias ya teme una caída del consumo por la amenaza de la subida de precios que cada vez se vuelve más real. Así lo confirmaron este martes 14 de abril los empresarios isleños que aseguraron que “toda ayuda que puedan tener es poca”. Para animar el consumo ante el fantasma del incremento del coste de la vida con el que amenaza la guerra en Irán y la crisis energética que esta ha desatado, el Gobierno de Canarias lanza casi 98.000 bonos consumo que buscan animar las compras en el comercio local en unos meses que están llenos de incertidumbre.

Los bonos saldrán a la venta el próximo 28 de abril con un valor de 50 euros. ¿Cómo funciona el sistema? Como en años anteriores. Quienes adquieran el bono tendrán que abonar 25 euros para poder retirarlo, pero después dispondrán de 50 euros para gastar en los establecimientos de las Islas que estén adheridos a la iniciativa durante los dos meses siguientes. Serán los propios negocios los que tendrán que inscribirse para participar a partir de este miércoles 15 de abril.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) confirmó lo que ya se intuía, un alza del 3% en el mes de marzo. Un incremento que amenaza con acentuarse si persiste el conflicto, que ha llevado a una escalada del precio de los carburantes que acabará trasladándose a todo lo demás. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ya advirtió de que esta subida tendrá un impacto directo en el consumo de los ciudadanos y, en consecuencia, en la actividad de los establecimientos comerciales. "Eso, lo que va a conllevar es una nueva capacidad de consumo por parte de los ciudadanos para poder consumir, pero todas las ayudas que nosotros podamos hacer serán pocas", afirmó.

Comercio tradicional

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, destacó que esta nueva edición “refuerza el compromiso del Gobierno de Canarias con el comercio de proximidad y por tanto con los autónomos, un sector al que seguimos apoyando con medidas específicas para facilitar su actividad, fortalecer su competitividad y contribuir a la creación y consolidación de empleo en las islas. Asimismo, insistió en que estos bonos van dirigidos al comercio tradicional, pues quedan excluidas las grandes superficies, al tiempo que ha explicado que el objetivo es ayudar a los consumidores y a los comercios, la segunda actividad económica de las islas.

Los comercios que podrán participar serán los de electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros. Quedando excluidas las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, grandes almacenes y superficies, cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias.

Podrán adquirir bonos personas que sean mayores de edad, que deberán identificarse con su DNI para comprarlos, ya que son nominativos e intransferibles y no reembolsables. Además, tendrán que canjearse siempre en tienda física, pero sí podrán ser compatibles con rebajas, descuentos y promociones que existan en el establecimiento.

Distribución por islas

Los casi 98.000 bonos consumo -97.918 para ser exactos- estarán distribuidos por islas, con el objetivo de que la iniciativa riegue al tejido comercial local de todo el Archipiélago. Tenerife será la isla con una mayor cantidad, 35.988, seguida de Gran Canaria que acumula 35.456. Lanzarote y Fuerteventura tendrán 8.195 y 6.629, respectivamente. Mientras que en las Islas Verdes se repartirán de la siguiente manera: 5.245 en La Palma, 3.453 en La Gomera y 2.952, en El Hierro.

Cada persona podrá adquirir cuatro bonos de cada isla para que así, puedan también utilizarlos si tienen pensado viajar a otro rincón del Archipiélago en los próximos dos meses.

Los establecimientos que quieran sumarse a esta iniciativa tendrán que inscribirse a través de una página web y presentar la documentación justificativa correspondiente, para que la cantidad del bono que sufraga el Gobierno de Canaria les sea abonada, en un máximo de 15 días. Cada tienda tendrá un máximo de 5.000 euros de canje a través de los bonos.

La cantidad destinada a bonos supondrá una inyección de 4.895.900 euros en el tejido comercial del Archipiélago, a través de la inversión directa que realizarán los consumidores en los establecimientos adheridos y la aportación del Gobierno de Canarias, que será de 2.448.000 directamente para los bonos, aunque la inversión total alcanzará los 3 millones.