El petróleo vuelve superar los 100 dólares ante la amenaza de Trump de bloquear Ormuz

Las negociaciones de paz entre EEUU e Irán en Islamabad han colapsado, después de que los representantes de ambos bandos no hayan podido llegar a un acuerdo para terminar con la guerra que libran desde hace ya más de 40 días, y los mercados internacionales ya empiezan a notar la vuelta a la incertidumbre. Los movimientos del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, han vuelto a poner en estado de alarma la cotización del petróleo.

A primera hora de la mañana de este lunes, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En concreto, el Brent superaba los 102 dólares por barril a menos de dos horas de la apertura en Europa, mientras el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7 dólares por barril.

Bloqueo de Ormuz

El motivo principal tras el repunte en el precio del crudo, cuya cotización había ido bajando de forma progresiva tras al anuncio de la tregua y las posteriores notificaciones de paz, ha sido la amenaza de Donald Trump. El presidente de EEUU ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo del cierre perimetral de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, un paso estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Trump también advirtió el domingo de que el Ejército interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, recogido por 'Europa Press', en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

Tras estas declaraciones de Trump, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que comenzará el bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de las 10.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16.00 horas en la España peninsular y las 17.30 en Irán.

"Conforme al anuncio del presidente se aplicará el bloqueo imparcialmente contra buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --Pérsico-- y del golfo de Omán", ha publicado el CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas militares estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes", ha explicado.

Fracaso en las negociaciones

En cuanto a las negociaciones mantenidas entre las delegaciones de ambos países el sábado en Islamabad, Trump ha indicado este domingo que "la reunión fue bien" y que se habían acordado "la mayoría de los puntos" tras más de 20 horas de diálogo, pero que "el único punto realmente importante, el nuclear, no".

Además, reprocha a Teherán que se había comprometido a reabrir Ormuz, pero "no lo hicieron a sabiendas". "Esto ha causado ansiedad, desorientación y dolor a muchas personas y países de todo el mundo", se ha lamentado.

Los mercados recuperarán

En una entrevista telefónica posterior con Fox News, Trump se ha declarado convencido de que su nuevo plan será un éxito aunque tiene asumido que los mercados experimentarán un golpe inicial del que se recuperarán, sin embargo, a corto plazo.

"Creo que Irán volverá a negociar y nos dará todo lo que queremos. Como le dije a mi gente (los negociadores en Pakistán), 'lo quiero todo, no el 90%, no el 95%, todo, porque no tienen cartas que jugar", ha declarado a la presentadora Maria Bartiromo.

Sobre el bloqueo, Trump ha dicho que es "total" porque su Administración no va a permitir "que Irán gane dinero vendiendo petróleo a quienes le caen bien y no a quienes le caen mal". Así pues, el cierre será "a todo o nada", antes de compararlo con sus operaciones de intercepción en Venezuela "pero a mayor escala".