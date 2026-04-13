Iberia suspenderá desde junio sus vuelos directos a Cuba por el impacto de la crisis en la demanda

La aerolínea Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir del próximo mes de junio debido a la situación que atraviesa la isla desde hace varios meses y al fuerte impacto que este contexto ha tenido sobre la demanda, según han señalado a EFE fuentes de la compañía.

Pese a esta decisión, la empresa mantiene abierta la venta de billetes para volar a partir de noviembre, mes en el que prevé retomar la conexión directa con la isla siempre que las condiciones lo permitan. La reanudación de la ruta, por tanto, quedará supeditada a la evolución de la situación en Cuba durante los próximos meses.

Hasta la entrada en vigor de esta suspensión temporal, Iberia seguirá operando con una programación reducida. Durante el mes de abril, la compañía mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba, mientras que en mayo rebajará la oferta a dos vuelos por semana. Será a partir de junio cuando queden interrumpidas de forma provisional las operaciones directas en esta ruta.

La aerolínea ha precisado, no obstante, que sus clientes seguirán contando con alternativas para desplazarse hasta la isla caribeña. En concreto, podrán volar con Iberia hasta Panamá y, desde allí, continuar el trayecto hacia Cuba gracias al acuerdo de código compartido que la compañía mantiene con Copa Airlines. Además, Iberia conservará abiertas sus oficinas en La Habana, que seguirán prestando atención y asistencia a los pasajeros mientras dure esta suspensión.

La operativa con Cuba ya venía registrando dificultades desde hace semanas. Según recuerda la compañía, desde el pasado 9 de febrero sus vuelos se estaban viendo condicionados por las circunstancias que atraviesa el país. En ese contexto, los aviones que cubrían el trayecto de regreso a Madrid debían realizar una escala técnica en Santo Domingo, en República Dominicana, para repostar, ante la escasez de combustible en la isla.

La decisión anunciada ahora supone, por tanto, un paso más en el ajuste de la ruta, afectada por las complicaciones logísticas y por el descenso de la demanda. Iberia subraya, en cualquier caso, que esta suspensión temporal afecta exclusivamente a su conexión con Cuba, a la que considera una situación excepcional dentro de su red.

En este sentido, la compañía española ha querido trasladar un mensaje de normalidad respecto al resto de su actividad. Según destaca, el conjunto de su operativa continúa desarrollándose con normalidad y, de cara a la próxima temporada de verano, prevé ofrecer una cifra récord de 21,4 millones de plazas en toda su red de destinos.

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De este modo, la suspensión de la ruta con Cuba quedará limitada, por el momento, a los meses de junio a octubre, a la espera de que la evolución de la situación permita recuperar en noviembre los vuelos directos entre Madrid y La Habana.