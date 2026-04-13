Canarias conquista el Salón Gourmet con la excelencia de sus productos

«El esfuerzo que hacemos para estar aquí es una ayuda para llegar a un montón de gente que de otra forma sería prácticamente imposible». Así resume Ernesto Pérez, maestro cervecero de Vulcan Aloe Lanzarote –una cerveza artesanal que se elabora en la isla conejera con agua mineral de La Palma y el conocido como oro verde de Canarias– la importancia que tiene para las pequeñas producciones de Canarias viajar al Salón Gourmet que se celebra hasta el jueves en Madrid. Está considerada la feria más importante de la alimentación del segmento de alta gama y 80 empresas han viajado hasta la capital del país para mostrar la excelencia de sus productos. Aguacates, vinos quesos, aceite, sal, pescados y otras elaboraciones como cerveza artesanal, mermeladas, mojos o dulces se exhibirán en el stand que el Gobierno de Canarias ha instalado en la trigésimo novena edición de esta feria que tiene lugar en Ifema.

Una de las empresas que se ha trasladado hasta allí es Aloe Plus Lanzarote, que ha visto como la cerveza que elabora desde el pasado julio de forma artesanal se ha convertido en uno de los productos estrella. «La estamos promocionando desde hace tres meses y ha tenido muy buena acogida», sostiene Ernesto Pérez. Se trata de una producción limitada y con su participación en esta feria pretende abrir mercado en la Península. «Luego habrá que buscar caminos para su distribución», sostiene, ya que dar el salto desde Canarias al continente tiene como uno de los retos la logística para trasladar el producto. En su caso es un artículo gourmet de «mucha calidad» y busca expandir su venta a través de tiendas especializadas en este segmento.

Otro de los productos que vivió su jornada estelar en el primer día de feria es el aguacate. El que se produce en Canarias es la primera variedad del mundo que ha conseguido una Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello de calidad europeo que protege a productos agroalimentarios diferenciados vinculados a un único territorio. «Las características específicas del aguacate canario: el suelo, el clima y el saber hacer, lo hacen muy diferente del de otras partes del mundo», explica Francisco Echandi, presidente de la Asociación de Productores de Tropicales y Subtropicales de las Islas Canarias. La maduración lenta del aguacate en el árbol le confiere unas características propias y un alto porcentaje de materia seca, un factor de calidad importante porque no lo tiene otro aguacate en el mundo.

Concurso de tacos

Algo que se puso de manifiesto ayer en uno de los actos estrella de la programación del stand de Canarias: el primer Campeonato de Tacos Mexicanos by IGP Aguacate de Canarias, Tacomanía, en el que seis chefs profesionales, tanto canarios como de otros puntos del país, compitieron para llevarse el primer premio. Un galardón que finalmente logró Daniel Martínez, del restaurante Tatemado de Madrid.

Sin embargo, para abrir mercado en la Península, el aguacate canario tiene que salvar otro escalón: el incremento de su producción. ¿Por qué? Porque en la actualidad la demanda de este fruto en Canarias es tan alta que la totalidad de la producción isleña se comercializa sin salir del Archipiélago. «Habría que incrementarla para poder exportar», explica Echandi, ya que los 4 millones de kilos que se producen al año se venden en la región a un buen precio, por lo que el agricultor «no le encuentra sentido a enviarlos fuera».

En la feria participan también varios quesos canarios, de los que cinco aspiran a convertirse en el mejor de España en el marco de GourmetQuesos, el campeonato que se celebra en el contexto de este Salón. Un panel de cata integrado por 40 especialistas seleccionará los mejores productos de cada categoría y determinará cuál de ellos logrará esta distinción.

Alejandra Hernández, gerente de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro que elabora el queso herreño, asegura que participar en esta feria supone «una vitrina para una isla no capitalina» y con ello «llevar el arte de los productores y dar a conocer a los productos que se diferencian por calidad y no por cantidad».

Calidad

Porque si hay algo que distingue a las producciones del Archipiélago es precisamente esto, una cantidad limitada, que los confiere ese aire de producto gourmet que no está al alcance de todos por sus pequeñas cantidades, y un sello distintivo que marca la diferencia por su elaboración, casi siempre artesanal o con poca mecanización, y características únicas por las condiciones del territorio isleño.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó que la participación de Canarias en esta feria «constituye una gran oportunidad para consolidar la presencia de los productos de calidad diferenciada de las Islas en mercados exteriores». Algo que «forma partes de las políticas del Ejecutivo autonómico de promoción y apoyo a la comercialización de estas producciones dirigidas a asegurar la estabilidad del sector primario e impulsar su crecimiento».

Por su parte, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez, destacó que los productos canarios son «cada vez más valorados dentro y fuera de nuestras fronteras, tal y como demuestran los numerosos reconocimientos obtenidos en concursos y certámenes internacionales y las ventas que nuestros productores y productoras realizan en el exterior».