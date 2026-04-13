Bruselas se alinea con Canarias para salvar los fondos Next Generation

Bruselas está por la labor de encontrar soluciones para evitar que 242 millones de euros destinados a la descarbonización de Canarias se vayan por el sumidero. En la carrera contra reloj, el exvicepresidente de la Comisión Europea (CE), el letón Valdis Dombrovskis, ha instado a Madrid a encontrar una solución antes de que se cumpla el plazo del 31 de agosto para poner el reloj en hora de nuevo.

Casi que a la desesperada, Canarias remitió una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, exponiéndole el callejón sin salida en que se encontraba esa suma millonaria procedente del Next Generation. En plena Semana Santa llegó la respuesta del hoy comisario de Economía y Productividad, Aplicación y Simplificación, animando al Gobierno de España a sentarse con el de Canarias.

Buen conocedor

Dombrovskis era vicepresidente ejecutivo del órgano de gobierno europeo cuando se articularon los fondos para dinamizar las economías de los países en los que el impacto de la pandemia fue más severo, España entre ellos. Buen conocedor, por tanto, el también ex primer ministro letón de los mecanismos que rigen para el aprovechamiento de los fondos europeos.

El lunes de la semana pasada, el equipo de la Consejería para la Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo autonómico se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda. En marzo, el director general de Energía, Alberto Hernández, ya explicó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que era posible incrementar en dos años el plazo de ejecución de los fondos. Esa es la hoja de ruta que quiere ver Bruselas sobre su mesa a la mayor brevedad.

"No lo damos por perdido"

Este lunes el consejero Mariano Hernández Zapata ha asegurado que la esperanza cabe más que antes. "No lo damos por perdido", ha señalado en referencia al asunto. Se trata de más de 1.200 proyectos que tienen ayudas concedidas pero que son imposibles de finalizar para poder justificar la subvención antes del 31 de agosto ante Europa. El plazo es menor teniendo en cuenta que antes de llegar a la capital belga los expedientes deben recibir el visto bueno en Canarias y en Madrid. Eso provoca que el plazo esté en realidad prácticamente consumido.

El problema es que las empresas no dan abasto para colocar en las azoteas los paneles fotovoltaicos o instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otros tipos de iniciativas. Las sectoriales del metal de las dos provincias canarias -Femepa y Femete- han alertado de ello y a su voz se ha unido las de los cabildos y ayuntamientos. Con el añadido de que el dinero llegado a Canarias "ha triplicado", ha señalado Zapata, la suma que ha recibido cualquier otra comunidad autónoma.

Suministro complicado

Para terminar de cuadrar el círculo de las complicaciones, dos cuestiones más. Por un lado, Transición Ecológica -al contrario que Baleares, aliada de las Islas en esta batalla- optó por repetir las convocatorias en las que no se llegaba a cubrir la totalidad de la suma puesta en liza hasta que esta quedara agotada, lo que ha traído hasta prácticamente el presente las últimas resoluciones. Y por otro, el suministro del material a Canarias se complica por la lejanía, con lo que los tiempos de recepción y, por tanto, de inicio de las obras se multiplican.

"No es un tema político", ha resaltado el consejero Zapata, sino un asunto "con nombres y apellidos y con CIF de empresas". De ese modo se refirió a quienes "han hecho una apuesta por ser más sostenibles, por las renovables y por ser más respetuosos con el medio ambiente". Personas que ahora, "en el último minuto", ha señalado el consejero, "pueden perder las ayudas que se les han concedido".

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Bruselas insistió durante todo el año 2025 a los estados miembros en buscar fórmulas alternativas

Valdis Dombrovskis explicó en su carta que durante todo el año 2025 se insistió a los estados miembros en que remitieran fórmulas alternativas si veían que no podrían llega a tiempo. El IDAE consiguió en enero dos años más para varios de sus proyectos de gran envergadura. Entre ellos, el que permite que en la actualidad se esté buscando geotermia de alta entalpía en las Islas. Pero olvidó hacer lo mismo para los que gestionan otros como Canarias, cuyo Gobierno asegura que ha insistido en ello desde hace un año.