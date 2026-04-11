La inversión hotelera en Canarias desde 2019 alcanza los 4.200 millones de euros, la mayor de España

Tras la pandemia, el negocio turístico en Canarias no ha cesado de anotarse récords. De facturación, de volumen de clientes, de rentabilidad... Si bien siempre ha sido un destino que ofrece todas las garantías, a la vista de esos números los inversores han extendido sus redes como nunca. Las transacciones de activos hoteleros en las Islas desde 2019 alcanza los 4.200 millones de euros, la mayor de toda España.

Así lo detalla el reciente informe El sector hotelero en Canarias elaborado por Deloitte, que destaca "la elevada resiliencia" mostrada por el destino en los últimos seis años. Como cifras que apuntalan dicho juicio, el máximo histórico de 1.175 millones de euros alcanzado en 2023. Las Islas concentraron el 28% del total negociado en el país en dicho ejercicio.

La cuarta parte

Y cuando parecía que las aguas se calmaban para dar por aparcado un pasado brillante -664 millones de euros repartidos en 20 operaciones solo durante 2024-, la comunidad autónoma volvió a tomar el liderazgo de España. Los 1.039 millones de euros que se alcanzaron el pasado año suponen el 24% del total negociado en el país, prácticamente una cuarta parte.

El nuevo pico de actividad se produjo, además, en un contexto de «fuerte repunte en el precio por habitación». Es decir, a pesar de que la demanda presiona sobre los precios elevándolos, los inversores aún ven un claro margen de beneficio y se decantan por posicionarse en el sector alojativo canario. Pagaron 205.000 euros por cada una de las habitaciones adquiridas, un 46% de lo que tuvieron que desembolsar en 2024.

Los motivos

¿Qué motivó esta nueva aceleración del apetito inversor? Por encima de cualquier otra consideración el rendimiento que muestra el sector año tras año. El gasto en 2025 de los viajeros alcanzó los 24.443 millones de euros, lo que supone que el incremento en términos relativos en solo seis años ha sido del 45%.

Bien es cierto que los costes se dispararon, y con ellos los precios, a partir del periodo inflacionario inaugurado en el verano de 2021, pero no en la misma medida en que la demanda ha permitido crecer a los precios, en un rally alcista que se ha prolongado por decenas de meses.

Crecimiento de los márgenes

Eso ha permitido a un sector gravemente herido por las restricciones que la pandemia obligó a fijar -la turística fue la última actividad en poder volver a funcionar con normalidad- no solo recuperar las pérdidas, sino también elevar sus márgenes de beneficio por encima de la mejor de las previsiones que cupiera hacer en plena ola de coronavirus.

Suficiente para entender que los inversores tengan un ojo puesto en el mercado canario para aprovechar cualquier oportunidad de entrar o aumentar su presencia en él. Y para terminar de explicar el momento dulce de la actividad M&A (fusiones y adquisiciones), todo esto coincide con el momento en que los grandes fondos de inversión han considerado que toca deshacer posiciones y retirarse de una actividad en la que han conseguido muy altas rentabilidades durante los últimos diez años.

La operación estrella del año pasado fue la venta del tinerfeño Mare Nostrum a Spring Hotels por parte de la multinacional canadiense Brookfield

Entre las principales transacciones concretadas el año pasado, Brookfield protagonizó la operación estrella, al vender el tinerfeño Mare Nostrum a Spring Hotels por 430 millones de euros. Hacía solo cuatro años, con la crisis sanitaria aún lastrando la actividad turística, que la multinacional con sede en Canadá había adquirido la totalidad del Grupo Selenta -Mare Nostrum era uno de sus activos- por 440 millones.

Retos y oportunidades

La consultora alerta de la carestía de "activos disponibles en destinos prime", entre los que incluye Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote. Además, en un entorno en que se producen grandes desajustes entre la valoración que los vendedores dan a sus activos y los topes que los inversores consideran admisibles. Sobre todo teniendo en cuenta que el entorno financiero presenta tipos de interés altos.

El entorno regulatorio "limita" la concesión de nuevas licencias, lo que "aumenta la complejidad en reposicionamientos". Y a todo ello, Deloitte suma la "limitada experiencia en procesos M&A" que presentan "algunas compañías locales". Ese desconocimiento de los mecanismos "puede ralentizar operaciones".

Un peso reforzado

Los números han consolidado a las Islas "como el segundo mercado turístico de España por volumen de gasto, solo por detrás de Cataluña", destaca el informe de Deloitte. En otras palabras, Canarias, ya un pilar histórico del PIB turístico español, ha visto "reforzado su peso".

El documento elaborado por la consultora Deloitte establece también un ranking de empresas locales que operan en el sector por volumen de facturación. Al frente de todos los players sitúa a Lopesan (571 millones de euros), seguido por Grupo Martinón (379 millones) y Fedola (142). Los Hermanos Dominguez (HD) les siguen, con 94 millones de euros, por delante de Satocan (86) y la majorera SBH Hotels (85).