Gasolineras más baratas hoy, sábado 11 de abril, en Santa Cruz de Tenerife: precios y ubicaciones

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de la Palma, isla de La Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N. Allí tiene un precio de 1,399€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,289€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 11 de abril, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,480€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,319€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,398€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,289€ el litro, seguida por la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La Palma tiene hoy, sábado 11 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,385€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,409€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,399€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,555€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Carretera Bajamar, en la estación BP BAJAMAR a 1,575€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,678€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,799€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,799€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 11 de abril, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,551€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,619€.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy sábado 11 de abril, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,625€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,629€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,769€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,769€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,745€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la ESTACION SERVICIO CHIPUDE, que está a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este sábado 11 de abril está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,469€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,480€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,398€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,289€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 1,319€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 11 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,499€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación ES TAXLAGUNA que ofrece el gasoil a 1,529€ el litro en Gasóleo A en Camino de La Villa, 175.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/04/2026 8:16:56]