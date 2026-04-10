El Rent a Car de Canarias se reúne para afrontar sus grandes retos

El IV Congreso del Rent a Car, organizado por APECA, se celebra hoy, 10 de abril, en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife. Este encuentro estratégico congrega a profesionales del alquiler de vehículos con y sin conductor, representantes empresariales y autoridades de diversas administraciones públicas para abordar los retos de la movilidad en el archipiélago. La jornada está diseñada como un espacio de análisis compartido y generación de sinergias entre empresas y agentes sociales, incluyendo además una muestra de vehículos y una cena oficial como cierre institucional.‬

Durante el congreso, los participantes analizan cuestiones fundamentales como los retos regulatorios actuales y la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias. El sector busca adaptarse a la digitalización y a los nuevos modelos de transporte, apostando por soluciones eficientes y compatibles con la sostenibilidad territorial. La cita sirve para reivindicar la diversidad de la movilidad en alquiler, que abarca desde el uso turístico y empresarial hasta servicios para residentes, incluyendo vehículos industriales, motocicletas, VTC y excursiones en todoterreno, cubriendo así las necesidades reales de desplazamiento en las islas.‬

César Martín García, presidente de APECA, destaca que, aunque los coches de alquiler representan solo el 6% del parque móvil de Canarias y no determinan el volumen global del tráfico, el sector es consciente de la presión en espacios naturales de alto interés. Por ello, manifiesta el compromiso de colaborar con las administraciones en la mejora de infraestructuras y la gestión de flujos de visitantes para armonizar la actividad económica con la conservación ambiental.‬

El sector subraya hoy la transición hacia el uso de servicios de movilidad frente a la propiedad del vehículo, posicionando el alquiler como una herramienta flexible y necesaria. No obstante, el congreso también pone el foco en los obstáculos inmediatos: la necesidad de una competencia leal y seguridad jurídica, la integración de nuevas tecnologías y la preocupante escasez de personal cualificado. Esta falta de trabajadores, especialmente en talleres y actividades auxiliares, se identifica hoy como un desafío crítico que podría comprometer la capacidad operativa y el futuro del conjunto del sector en las islas.