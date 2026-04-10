Pistacho, Tarta de la abuela y Golden Pecan: así son los nuevos helados de Mercadona que ya triunfan en sus supermercados

La cuenta atrás para el calor ha comenzado y Mercadona ya ha dado el primer golpe sobre la mesa. La cadena de supermercados ha anunciado el desembarco en sus congeladores de las novedades de Hacendado para esta temporada. Con la llegada de abril, la compañía renueva su sección de helados con productos que prometen agotarse en cuestión de horas, destacando el esperado Dochi de tarta de la abuela y el nuevo bombón de pistacho.

El 'Dochi' de tarta de la abuela: el bocado viral de menos de 3 euros

Es, sin duda, el producto estrella. Tras el éxito de los mochis, Mercadona lanza el Dochi sabor Tarta de la abuela, una reinvención occidental del dulce japonés que destaca por su cobertura de galleta triturada. En su interior esconde un helado de vainilla con un corazón de crema de chocolate de textura crujiente.

Nuevos helados de Mercadona: Dochi sabor tarde de la abuela / La Provincia

Para disfrutar de su textura perfecta, los expertos recomiendan un truco que ya circula por redes: sacarlos del congelador entre 2 y 5 minutos antes de comerlos. De esta forma, la capa exterior se ablanda mientras el centro mantiene su cremosidad irresistible.

El nuevo bombón de pistacho natural

El pistacho es la tendencia gastronómica del año y Mercadona no ha querido quedarse atrás. Su nuevo bombón helado de palo se presenta como una opción "premium" a precio competitivo. Lo que lo diferencia de la competencia es su cobertura con trocitos de pistacho natural y una salsa interior repartida en espiral que potencia el sabor en cada bocado. Es la apuesta de Hacendado para quienes buscan un capricho sofisticado después de comer.

Nuevo helado bombón de pistacho de Mercadona: una cobertura con un sabor intenso / La Provincia

El lujo del 'Golden Pecan'

Para completar la oferta de novedades, la tarrina Golden Pecan se incorpora a la lista de favoritos. No es un simple helado de vainilla; viene aderezado con sirope de caramelo y de arce, que le da un toque tostado, y nueces de pecán que aportan el punto crunchy que tanto gusta a los más golosos de la casa.

Nuevo helados Golden Pecan de Mercadona: helado de vainilla con sirope de caramelo, arce y nueces de pecan / La Provincia

Vuelven los 'Popitos': sin gluten ni lactosa

Para los más pequeños (y los nostálgicos), Mercadona recupera los Popitos. Estos helados, ideales para llevar a la playa o la piscina, llegan en cinco sabores clásicos: fresa, limón, naranja, cola y lima-limón.

La gran ventaja es que son aptos para todos, ya que no contienen gluten ni lactosa. Además, ofrecen una versatilidad total: se pueden consumir líquidos muy fríos o congelarlos 24 horas antes para obtener la textura de hielo tradicional.

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La cadena de supermercados Mercadona se prepara así, con este nuevo surtido de helados, para conquistar los congeladores de toda España.