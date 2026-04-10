Hacienda devuelve 7,7 millones a cerca de 14.000 canarios en solo tres días

Canarias se lanza en masa a presentar la declaración de la Renta 2025. Desde la apertura del plazo este miércoles, ya se han registrado 115.933 solicitudes en el Archipiélago al cierre del tercer día de campaña. La mayoría corresponde a contribuyentes a los que Hacienda debe devolver dinero. No en vano, quienes prevén recibir una devolución suelen ser los más rápidos en completar y enviar su declaración. De hecho, nueve de cada diez canarios que ya han presentado su declaración lo han hecho con el resultado de recibir un ingreso positivo en sus cuentas.

En este sentido, las solicitudes han aumentado un 17,5% con respecto al ejercicio anterior. En términos absolutos han pasado de 98.666 a 115.933. De ellas, la Agencia Tributaria debe abonar 7,7 millones de euros a un total de 13.587 contribuyentes canarios, según fuentes del organismo público. También han aumentado las devoluciones pagadas, en consonancia con el mayor volumen de declaraciones presentadas. Su número se ha incrementado un 73,9% respecto al mismo periodo de la Campaña pasada, mientras que el importe total se ha disparado un 103%, desde los 3,8 millones hasta los 7,7 millones de euros, en un arranque de la Campaña de la Renta 2025 que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La avalancha se sintió en todo el país con hasta 2.000 declaraciones presentadas por minuto. A las 00.00 horas del miércoles, miles de contribuyentes de toda España accedieron a la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para presentar su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En Canarias, la intensa actividad se percibió, además, en el importe que los canarios deben reembolsar a Hacienda. Esta cantidad ha incrementado un 27,6% con respecto al ejercicio anterior. En concreto, 5.671 contribuyentes isleños deben abonar en conjunto cinco millones de euros. Mientras que si se observan los datos de 2024, en el tercer día de campaña eran 4.682 los canarios que debían pagar, en suma, 3,9 millones de euros.

Datos provinciales

Por provincias, Las Palmas lideró el arranque de la Campaña con 64.966 declaraciones presentadas, frente a las 50.967 registradas en Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, fue esta última la que protagonizó el mayor avance respecto al ejercicio anterior, con un incremento del 19,4%. Se trata de una subida especialmente relevante si se compara con la media nacional, donde el volumen de declaraciones presentadas en los primeros días creció un 8%, 9,5 puntos menos que en el Archipiélago.

A nivel nacional las previsiones de la Agencia Tributaria calculan un ingreso de 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto a la campaña anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. Además, se prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado. Según la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, este alza puede deberse al incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo, donde tiene un gran peso las derivadas de las ganancias de ventas de inmuebles en un contexto de crisis habitacional en el conjunto del país.

'Renta Directa'

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de ‘Renta Directa’. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado. Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones autonómicas.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.