España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque produce el 80% del queroseno que consume

España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque alrededor del 80% del consumo se produce en el propio país. Y, del 20% restante, solo el 11% viene de Oriente Medio, según ha vuelto a reiterar este viernes el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. En línea con las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que aseguró este jueves que "no hay problema de suministro de queroseno en nuestro país".

"Existen todavía reservas y las refinerías están maximizando su producción de "jets", es decir, de queroseno y también de gasóleo", explicó la vicepresidenta después de una reunión con el sector gasista y petrolero, en la que estuvieron presentes la patronal de las refinerías (AICE) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), entre otros. Aagesen, de hecho, presumió de que la situación de España era "muy favorable" en comparación con otros países que sí importan la mayoría del combustible para la aviación que consumen, como puede ser el caso de Reino Unido.

Precisamente, la asociación ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, ha advertido este viernes que si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma "significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad", según una información del Financial Times. En una carta, dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas, la asociación pidió a Bruselas medidas urgentes para evitar un impacto "severo" en la conectividad aérea.

El gestor aeroportuario español, Aena, ya trasladó el jueves en un mensaje en sus redes sociales que "según la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos". España consumió el año pasado 7,7 millones de toneladas de queroseno, de las cuales el 80% se produjo en el país, según datos de Cores.