CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 más barata en Tenerife a 1,289 euros el litro este viernes

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 10 de abril, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,398€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,289€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la isla de La Palma, con el Gasóleo A a 1,399€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,469€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy viernes 10 de abril, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,289€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,469€ el litro. La segunda mejor opción está en La Orotava, a 1,475€ el litro en PLENERGY en CALLE ALBAÑILERIA, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,319€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,555€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,565€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,515€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,385€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,409€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,678€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,739€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,795€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,795€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 10 de abril, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,551€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,615€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,769€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,769€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,745€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,745€ el litro.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,625€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,625€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,480€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,289€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,328€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 a 1,498€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este viernes 10 de abril está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,485€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación ES TAXLAGUNA a 1,529€ el litro de Gasóleo A en Camino de La Villa, 175.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/04/2026 8:13:52]