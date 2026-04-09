Gasolina 95 a 1,299 euros el litro en Santa Cruz de Tenerife hoy: dónde repostar más barato este jueves

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma. Allí, la estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, tiene el gasoil a 1,399€ el litro. En La Orotava, Tenerife, la estación de servicio PLENERGY, CALLE ALBAÑILERIA, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,475€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 9 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro. La estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 9 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,299€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en La Orotava, estación PLENERGY de CALLE ALBAÑILERIA, S/N, donde sale a 1,475€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en La Orotava, estación de PLENERGY en CALLE MOLINOS DE GOLFO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,475€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,399€ el litro.

La Palma tiene hoy, jueves 9 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,385€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,409€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,555€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,565€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,795€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,795€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 9 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,551€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,615€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,678€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gomera tiene hoy, jueves 9 de abril, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,619€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,625€.

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,729€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,739€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,328€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 9 de abril está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,479€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,480€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,498€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,485€ el litro. La estación ES TAXLAGUNA de Camino de La Villa, 175 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,529€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/04/2026 8:15:05]