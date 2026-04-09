¿La Declaración de la Renta te ha salido a devolver? Hacienda revela la fecha en la que los contribuyentes tinerfeños recibirán tu dinero

Ayer se abrió el plazo para consultar, confirmar y presentar el borrador de la Renta ante Hacienda. En el primer día de la campaña, casi 1,3 millones de contribuyentes de todo el país enviaron ya su declaración anual correspondiente al ejercicio 2025. A muchos de ellos la declaración les salió a devolver, por lo que ahora la gran duda es cuándo recibirán el ingreso de la Agencia Tributaria.

Para estos contribuyentes, que recibirán dinero de Hacienda, la noticia es positiva, ya que significa que durante el año pasado sus pagadores retuvieron más IRPF del que realmente les correspondía. Este tipo de devolución siempre supone un alivio para el bolsillo, especialmente cuando se tramita con rapidez, como suele ocurrir durante la campaña de la Renta.

¿Cuándo paga Hacienda las devoluciones de la Renta?

Para las personas que presentaron la Renta el mismo 8 de abril, día de apertura de la campaña, Hacienda puede comenzar a realizar las primeras devoluciones en apenas 48 horas, por lo que algunos contribuyentes podrían empezar a recibir el dinero desde el 10 de abril. A partir de ese momento, el proceso queda en marcha y el ingreso puede llegar en pocos días o demorarse varias semanas, dependiendo de las circunstancias de cada declaración.

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El calendario fiscal marca los tiempos y conviene tenerlo claro para no caer en la incertidumbre.

Inicio de devoluciones: 10 de abril de 2026

10 de abril de 2026 Fin de campaña: 30 de junio de 2026

30 de junio de 2026 Fecha límite legal de pago: 31 de diciembre de 2026

Esto significa que, aunque muchos contribuyentes cobren pronto, Hacienda tiene margen legal hasta final de año para realizar el ingreso. Si se retrasa más y se cobra a partir del 1 de enero de 2027, se generan automáticamente intereses de demora, que se añaden a la cantidad a devolver sin necesidad de reclamación.

Estos son los plazos de la devolución del dinero / E.D.

Más allá del calendario oficial, en la práctica se usa un escenario similar todos los años:

Entre 1 y 3 semanas: Es el plazo más habitual para declaraciones sencillas (nómina, sin deducciones complejas).

Es el plazo más habitual para declaraciones sencillas (nómina, sin deducciones complejas). Antes de julio: Alrededor del 70-80% de los contribuyentes ya ha cobrado antes de que acabe la campaña.

Alrededor del ya ha cobrado antes de que acabe la campaña. Hasta final de año: Declaraciones más complejas (autónomos, alquileres, inversiones) pueden alargarse hasta otoño o diciembre.

Los contribuyentes deben saber que presentar la declaración cuanto antes suele acelerar el cobro, ya que hay menos expedientes en cola.

¿Por qué algunos contribuyentes cobran antes y otros después?

El sistema de Hacienda no funciona por orden estrictamente cronológico, sino por complejidad. Por ejemplo, las declaraciones rápidas, las que están automatizadas, son más rápidas, porque, si todo encaja con los datos fiscales, el sistema las valida automáticamente sin intervención humana, haciendo que el pago puede llegar en pocos días

Por el contrario, si hay deducciones, cambios o datos adicionales, se pasa a una revisión manual. En este caso, un técnico de Hacienda analiza el expediente, haciendo que el plazo se alargue a semanas o meses.

Antes de ordenar el pago, Hacienda realiza una comprobación clave, ver si tienes deudas pendientes. Esto incluye: multas de tráfico, deudas con Seguridad Social o impuestos impagados

En caso afirmativo, se aplica una compensación automática, se descuenta la deuda de la devolución y solo recibes la diferencia.