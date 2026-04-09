Vivienda
Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de Consumo: “Las acusaciones son falsas y vulneran los derechos fundamentales”
El ministro Pablo Bustinduy rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria
La inmobiliaria Alquiler Seguro recurrirá la sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo ante el Contencioso-Administrativo. La compañía ha aseverado este jueves que “las acusaciones no solo son falsas, sino que vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad de empresa”.
“Consumo realiza una interpretación parcial y sesgada”, han señalado desde la inmobiliaria. “Toda esta situación es una cuestión política y no legal. Sin embargo, genera un daño reputacional incalculable, tanto en este momento como en ocasiones anteriores”.
La respuesta de la empresa llega después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, confirmará este miércoles la multa de 3,6 millones de euros por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos. El titular de Consumo rechazó el recurso interpuesto por la inmobiliaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tren del sur de Tenerife, un proyecto de 2.500 millones, está más cerca tras un paso decisivo
- El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: la asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento en Tenerife y heladas en el Teide
- Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife
- La Laguna acoge este sábado la novena edición de la Feria del Voluntariado
- El ‘parking’ de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife será público a partir de julio y bajará las tarifas
- El papa León XIV pernoctará en Tenerife y no en Gran Canaria durante su visita a España en junio
- El biólogo tinerfeño José Luis Martín Esquivel, nuevo director del Parque Nacional del Teide