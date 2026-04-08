Ryanair, sobre el combustible: "Si el Estrecho de Ormuz abre en abril, no habrá problema"

La portavoz de la aerolínea irlandesa Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha dicho este miércoles que actualmente tienen "garantizado" el suministro de combustible, y que si se abre el Estrecho de Ormuz en abril "no debería haber ningún problema" relativo a la escasez de queroseno por el conflicto en Oriente Medio.

Ruiz, que ha presentado la programación de verano de la compañía en Málaga, ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la guerra en Irán que a Ryanair no le afecta ahora mismo el conflicto en cuanto a costes en el corto plazo porque están "cubiertos al 80 %" en la factura de combustible "hasta marzo del año que viene a 67 dólares el barril".

"En lo que tenemos ahora mismo la mirada puesta es en esa posible escasez de suministro si el Estrecho de Ormuz continúa cerrado más allá del mes de abril, si se extiende a mayo o junio", ha señalado.

A este respecto, ha indicado que este miércoles se han "levantado con lo que parecen buenas noticias, vamos a ver si se materializan", en referencia al alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

"En ese sentido, podríamos estar tranquilos. Si el Estrecho de Ormuz abre dentro de abril, no debería haber ningún problema", ha comentado Ruiz, quien ha añadido que ahora mismo tienen su suministro "garantizado hasta mediados de mayo".

En caso de que el conflicto se alargue, ha reconocido que "es muy probable que muchos aeropuertos de Europa vean esa falta de suministro", lo que "afectaría a todas las aerolíneas en general".

Por otra parte, la portavoz de Ryanair en España ha insistido en la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio español de Transportes reduzcan las tasas aeroportuarias para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas.

Ha argumentado que la compañía está "señalando un problema de competitividad en aeropuertos regionales" que están operando "al 30 % de su capacidad, algunos incluso menos".

Esta petición "no solo" la hace Ryanair, sino que también es una demanda de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha recalcado Ruiz, puesto que la bajada de tasas aeroportuarias en los últimos años "ha generado un círculo virtuoso de capacidad, de crecimiento y tráfico para todo el sector", ha argumentado.

Ryanair sostiene que se pueden mantener las inversiones previstas hasta 2031 en los aeropuertos españoles, cuantificadas en unos 13.000 millones de euros, porque "el tráfico va a crecer lo suficiente como para que Aena no tenga que subir las tasas".

Un informe encargado por la aerolínea a una consultora externa estima un crecimiento del 3,6 % anual en el tráfico, pero "Aena suele infraestimar" este aumento "para justificar esas subidas" de tasas, y lo cifra en un 1,3 %", ha indicado.

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"Pueden acometer esas inversiones y aun así hay margen para bajar las tarifas", ha aseverado.