¿Cómo sé si tengo que presentar la Declaración de la Renta? Hacienda resuelve la duda que tienen miles de contribuyentes tinerfeños
Hoy da inicio la campaña de la Renta 2026 y muchas personas no saben si tienen que hacer la Declaración, porque todo depende de los ingresos, del número de pagadores o de ser beneficiario de ayudas públicas
Los contribuyentes tinerfeños quieren saber si este año están obligados o no a presentar la Declaración de la Renta. Desde hoy y hasta el próximo 30 de junio, Hacienda mantiene abierto el plazo para consultar y presentar el borrador por internet. Sin embargo, la Agencia Tributaria no obliga a todos los ciudadanos a hacerla, aunque en algunos casos sí puede ser recomendable presentarla para beneficiarse de deducciones o de una posible devolución.
El Fisco establece unos límites claros, pero también incluye excepciones que pueden obligar a declarar incluso a quienes tienen ingresos bajos.
El límite clave son los ingresos y número de pagadores
El primer filtro para saber si estás obligado a hacer la declaración es cuánto has ganado y de quién procede ese dinero:
- Un solo pagador: no tendrás que presentar la declaración si tus ingresos no superan los 22.000 euros brutos al año.
- Dos o más pagadores: el límite baja a 15.876 euros, siempre que el segundo pagador (y siguientes) te haya abonado más de 1.500 euros en total.
Aquí es donde muchos contribuyentes se confunden. Para Hacienda, el paro, una pensión o incluso un cambio de empresa cuentan como un segundo pagador, lo que reduce el umbral y puede obligarte a declarar sin esperarlo.
Uno de los motivos más habituales por los que muchos contribuyentes acaban obligados a declarar sin saberlo es haber tenido dos pagadores. Los casos más típicos son:
- Haber cambiado de trabajo durante el año
- Cobrar paro tras un despido
- Recibir pagos del FOGASA
- Compatibilizar salario con una pensión
Sin embargo, hay una excepción importante, si el segundo pagador no supera los 1.500 euros anuales, el límite se mantiene en 22.000 euros.
Todos los autónomos tienen la obligación de hacer la Renta, sin excepciones
Uno de los cambios más relevantes en los últimos años afecta a los trabajadores por cuenta propia. Si has estado dado de alta como autónomo en cualquier momento del año, aunque haya sido solo unos días, estás obligado a presentar la Declaración de la Renta, independientemente de tus ingresos o incluso si has tenido pérdidas.
Esto se debe a que la Administración necesita cruzar datos para ajustar las cotizaciones al nuevo sistema por ingresos reales.
Inversiones, ayudas y otros ingresos que te obligan a presentar la Renta
No solo el salario cuenta para que Hacienda te obligue a presentar la Renta. Existen otros ingresos que pueden hacer que tengas que hacer la declaración anual de impuestos, aunque no llegues a los límites anteriores. Estás obligado si has obtenido:
- Más de 1.600 euros en dividendos, intereses o ganancias de inversiones.
- Más de 1.000 euros en rentas inmobiliarias, subvenciones o determinados productos financieros.
Además, hay que prestar especial atención a las ayudas públicas. Muchas de ellas tributan y obligan a declarar, como:
- Bono Cultural Joven
- Ayudas al alquiler
- Subvenciones para rehabilitación o eficiencia energética
- Incentivos como el Plan MOVES
Casos en los que siempre hay que declarar
La Agencia Tributaria también establece situaciones en las que la declaración es obligatoria sin importar los ingresos:
- Ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
- Formar parte de una unidad de convivencia que percibe esta ayuda
- Querer aplicar deducciones fiscales (vivienda, planes de pensiones, etc.)
Aunque no tengas obligación legal, los expertos recomiendan revisar siempre el borrador. En muchos casos, las empresas aplican retenciones de IRPF superiores a las necesarias. Si el resultado sale a devolver, solo podrás recuperar ese dinero presentando la declaración.
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