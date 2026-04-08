El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 8 de abril, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,398€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de la Palma, isla de La Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N. Allí tiene un precio de 1,399€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio ES TAXLAGUNA en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, Camino de La Villa, 175, donde el precio del Gasóleo A es de 1,432€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en San Cristóbal de La Laguna, en la estación ES TAXLAGUNA en Camino de La Villa, 175, donde el diésel está a 1,432€ el litro. La segunda mejor opción está en San Miguel de Abona, a 1,449€ el litro en PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy miércoles 8 de abril, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,299€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,319€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,555€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,565€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,399€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,515€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 8 de abril, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,385€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,409€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

Para llenar el tanque hoy miércoles 8 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,547€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,603€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,781€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,781€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,655€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,712€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

Para llenar el tanque hoy miércoles 8 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,613€ el litro. Otra opción sería ir hasta Hermigua, a Carretera TF-711 km 22, donde la estación de DISA HERMIGUA ofrece la Gasolina 95 a 1,613€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,729€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,729€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso tiene el carburante Gasolina 98 a 1,729€ el litro en Carretera Los Apartaderos km 1. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,732€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,479€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,480€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,328€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,398€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera ES TAXLAGUNA también ofrece la Gasolina 98 a 1,481€ el litro en Camino de La Villa, 175.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, miércoles 8 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio ES TAXLAGUNA de Camino de La Villa, 175 ofrece el gasoil a 1,432€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,485€ el litro en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/04/2026 8:15:35]