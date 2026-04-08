El petróleo se desploma hasta un 16% tras la tregua de Trump con Irán

El petróleo, el barómetro de los mercados desde que estalló la contienda estadounidense-israelí sobre Irán, se ha hundido hasta un 16% después de que Trump anunciará una tregua de dos semanas con Teherán anoche. El llamado oro negro ha enfriado su senda alcista y deja atrás el terreno de máximos tras semanas de cotizar por encima de los cien dólares. El alivio en los mercados financieros se produjo este martes apenas unas horas antes de que venciera el plazo fijado por la Casa Blanca.

El barril de Brent, la referencia global y del Viejo Continente, ha llegado a caer un 16% hasta los 94 dólares, tras conocer la noticia, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también ha abandonado el terreno de triple dígito con un retroceso del 14%, hasta los 96 dólares por barril.

Este nuevo alto el fuego ha dado dos semanas más de margen de negociación e incluye el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz, la franja marítima que transporta una quinta parte del petróleo.

Gráfico que muestra el precio del barril de Brent a lo largo del tiempo.

El alivio se produjo apenas unas horas antes de que venciera el plazo fijado por la Casa Blanca. Apenas unas horas antes, el máximo responsable de Washington había prometido que “toda una civilización morirá esta noche”, reafirmando sus promesas de destruir infraestructuras críticas, como puentes y centrales eléctricas en Irán, lo que se considera un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra.

Más allá del crudo, el alto el fuego ha empujado al alza una cesta de activos distintos. El oro, considerado el activo refugio clásico del mercado, anota una subida del 2% hasta marcar los 4.805 dólares. El Bitcoin asciende con más fuerza, un 3,3% hasta los 71.600 dólares.

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No obstante, los analistas consideran que los altibajos y la volatilidad en los mercados no han acabado. Jeff Blazek, CFA y codirector de inversión de Nueberger Berman, ha alertado que "esta volatilidad no va a desaparecer".