¿Qué se puede pagar en Canarias con el impuesto de la Renta?

Llega el momento de rendir cuentas con Hacienda. La campaña de la Renta comenzó este miércoles y en la Agencia Tributaria se frotan las manos ante la previsión de ingresar 1.011 millones de euros solo de los contribuyentes canarios. Una cantidad que será un 32% más alta que el año anterior y que constituye la principal vía de financiación para las administraciones públicas. Tanto es así que, solo con el dinero que el fisco ingresará a través de las declaraciones de los isleños que salgan a pagar, el Gobierno autonómico podría sufragar todo un año de salario del total del personal docente del Archipiélago o siete meses de sueldo del conjunto de los sanitarios. Aunque esta transferencia no es así de directa, ya que el reparto de este dinero se realiza a través de las transferencias que el Estado efectúa a las comunidades autónomas y, por lo tanto, lo recaudado aquí no se queda íntegramente en las Islas. Pero, visualizar a lo que podría destinarse, da una idea de la importancia que tiene ese mecanismo recaudador a la hora de insuflar oxígeno a la actividad de las administraciones públicas de Canarias y de todo el país.

Este miércoles 8 de abril arrancó la campaña de la Renta con el primer día en el que se podía presentar la declaración a través de internet. Tras esto, en el mes de mayo, se abrirá la atención telefónica y en junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. En Canarias, el organismo estima que a lo largo de los casi tres meses de duración recibirá 1,1 millones de declaraciones, una cifra récord que supone un 2,1% más que el año anterior. Entre los motivos de este alza se encuentra el crecimiento del número de ocupados, el incremento de los sueldos y la deducción para compensar el avance del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que puede hacer que muchos de los que no están obligados a presentarla se animen a hacerlo.

De esas 1,1 millones, la mayoría saldrá a devolver, es decir, será Hacienda la que tenga que pagar al contribuyente una cantidad por haberle retenido de más a lo largo del año pasado. Mientras que 278.561 declaraciones serán positivas, o lo que es lo mismo, será el ciudadano el que tenga que pagar a la Agencia Tributaria por no haber contribuido lo suficiente a la caja común. Será de esas declaraciones de las que el fisco espera recibir esos 1.011 millones de euros de los contribuyentes canarios.

¿Qué se podría pagar?

Un dinero que sería suficiente para construir, por ejemplo, 107 institutos públicos como el que se levanta en Las Chafiras, en Tenerife, o 108 centros de salud similares al que se licitó el año pasado para dar cobertura a la población de Corralejo, en Fuerteventura. Con esos fondos los ayuntamientos de Canarias tendrían suficiente para cubrir durante 34 años el mantenimiento que realizan a sus centros educativos o construir tres obras de una envergadura similar al cierre del Anillo Insular de Tenerife.

Pero lo cierto es que aunque esos 1.011 millones que ingresará Hacienda son una cantidad importante, hay que tener en cuenta que se trata tan solo de un bonus y que la caja común se llena, sobretodo, a través de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se realizan cada mes en las nóminas de todos los trabajadores. Unos porcentajes que se detraen del salario –y que varían en función del sueldo y las condiciones de la persona– que ahora durante la campaña se comprueba si han sido correctos. Porque los contribuyentes pueden beneficiarse o no de una serie de deducciones, tanto generales como autonómicas, en función de la actividad o acontecimientos que hayan sucedido durante el año –como el nacimiento de un hijo o haberse quedado en paro, por ejemplo– que le den derecho a pagar un porcentaje menor. Por lo que la declaración de la renta no es sino poner en una balanza lo que se ha contribuido y lo que verdaderamente se tendría que haber contribuido. Un suma y resta que puede inclinar la balanza a favor de Hacienda o del propio contribuyente.

Por eso, a esos 1.011 millones de euros que Hacienda espera recaudar a través de esta campaña de la Renta en Canarias habría que descontarles los 624 que la Agencia Tributaria estima que tendrá que devolver a los contribuyentes en el Archipiélago. Por lo que el saldo neto de esta campaña se quedará en 387 a favor del fisco. Millones que se unirían a lo ingresado a través de las retenciones practicadas a lo largo del año y que convierten al IRPF –junto con el IVA (el IGIC en el caso de Canarias) y el Impuesto de Sociedades– en uno de los tres impuestos con más recaudación. En el conjunto del país, la Agencia Tributaria espera recibir 25,2 millones de declaraciones e ingresar 24.628 millones de euros, que tras restar las devoluciones, dejarían un beneficio neto de 11.357 millones solo durante la campaña.

Pero, ¿cómo se reparte el dinero que ingresa el Estado a través del IRPF y en qué se utiliza? Lo recaudado se divide en un 50% que se queda la administración central y otro 50% que se distribuye a las comunidades autónomas. No se trata de un impuesto finalista, es decir, que las cantidades percibidas a través de él van a parar a una caja común de donde se saca el dinero para financiar los presupuestos generales del estado o los autonómicos. Por lo que estos fondos puede acaban sufragando infraestructuras, pensiones no contributivas o becas, en el caso del Estado, y también los gastos asociados a la prestación de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales vinculados a las comunidades autónomas.