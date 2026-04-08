Fecha para la vuelta del AVE entre Málaga y Madrid: Ouigo e Iryo ya ponen billetes a la venta

La recuperación del servicio ferroviario está cada vez más próxima. La conexión directa en AVE entre Málaga y Madrid ya apunta a una fecha concreta para su restablecimiento.

Adif situó el regreso de la operativa habitual a finales de abril, un plazo que ahora cobra fuerza. De hecho, las compañías de bajo coste Iryo y Ouigo ya ofrecen en sus páginas web billetes para viajar entre la ciudad y la capital española, en ambos sentidos, a partir del 27 de abril.

En su video explicativo, Óscar Puente, ministro de Transportes, ya indicó que las obras estarán finalizadas a mediados de abril, insistiendo en que no es posible acortar más los plazos: "Ni podemos trabajar más horas ni podemos meter más máquinas ni más trabajadores. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar", señalaba.

Los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad llevan afectados desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora. Y es ahí donde actualmente trabajan 75 personas, las 24 horas del día durante los siete días de la semana para acelerar al máximo la actuación.

Vuelta sí, pero a medias

Adif indicó que la vuelta a la ansiada normalidad ferroviaria será a finales de abril, pero no lo hará de manera completa. La recuperación será con vía única "para el resto del año", ya que se seguirá "demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio", mientras que "el aparato de vía que está afectado se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año".

Esto supondrá una limitación de velocidad "de pocos minutos" y circulación por una sola vía.

Cronología de promesas y desavenencias

A lo largo de estos casi tres meses se habían barajado varias fechas para el regreso del tren. El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía volvió a operar el 17 de febrero, pero Málaga tendría que esperar hasta el 23 de marzo.

Mientras tanto Renfe ha sido la única operadora en ofrecer una alternativa a sus viajeros: un trayecto que combina tren y autobús, para llegar desde Antequera a Málaga.

La situación se complicó aún más tras el tren de borrascas. Málaga se quedaba así sin AVE para la Semana Santa, noticia que desató una oleada de denuncias públicas y críticas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno; e incluso entre el Gobierno (Óscar Puente, en este caso) y los medios de comunicación.

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Si todo se cumple, Málaga volverá a tener conexión directa con Madrid por primera vez desde el trágico accidente de Adamuz.