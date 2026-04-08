Ya es oficial: las amas de casa tinerfeñas podrán acceder por primera vez a esta pensión de la Seguridad Social

Las amas de casa desempeñan una labor esencial en el hogar, aunque por las características de esa dedicación muchas veces no generan ingresos propios ni cotizaciones a la Seguridad Social. Su trabajo tiene un valor incuestionable, pero no siempre se traduce en derechos económicos de cara a la jubilación. Aun así, el sistema prevé una pensión para este colectivo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Cuando llega la edad de la jubilación y nunca has cotizado tienes un problema. Este es el caso de miles de mujeres que dedicaron su vida al cuidado del hogar y la familia. Aunque no existe una "pensión de ama de casa", el sistema sí contempla varias ayudas que permiten garantizar ingresos a este colectivo.

La principal vía es la pensión para quienes no cotizaron

La opción más habitual es la pensión no contributiva de jubilación. Se trata de una prestación destinada a personas mayores de 65 años que no han alcanzado el mínimo de cotización exigido para una pensión ordinaria.

Para acceder a ella es necesario cumplir tres requisitos:

Haber cumplido la edad mínima de 65 años.

Residir legalmente en España durante al menos diez años, dos de ellos consecutivos antes de la solicitud.

Acreditar falta de ingresos suficientes.

En 2026, el límite se sitúa en 8.803,20 euros anuales si se vive solo, aunque este umbral aumenta si se convive con familiares. La cuantía íntegra de esta ayuda alcanza los 629 euros mensuales en 14 pagas, aunque puede reducirse en función de la situación económica del hogar.

La pensión de viudedad es una prestación clave en muchos casos

Otra de las vías más relevantes es la pensión de viudedad. En este caso, el derecho no depende de la trayectoria laboral de la persona que la recibe, sino de las cotizaciones realizadas por su pareja fallecida. A diferencia de la pensión no contributiva, esta prestación no tiene un límite de ingresos para su concesión y puede compatibilizarse con otras rentas.

Estas son las cuantías de la pensión de viudedad / LP

La cuantía suele situarse entre el 52% y el 70% de la base reguladora del cónyuge, y existen mínimos garantizados que superan los 900 euros mensuales en muchos casos, especialmente a partir de los 65 años o si existen cargas familiares.

Las amas de casa pueden pedir una pensión contributiva en este caso

Muchas amas de casa sí trabajaron durante algunos años antes de dedicarse al hogar. En estos casos, si se alcanzan al menos 15 años cotizados, con dos dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación, se puede acceder a una pensión contributiva.

PI STUDIO

Las cuantías mínimas en 2026 parten de unos 936 euros mensuales para personas sin cónyuge, pudiendo superar los 1.200 euros si se tienen cargas familiares.

Esto mejora la protección económica respecto a quienes no pudieron cotizar lo suficiente.

Además, existe una vía menos conocida, la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Está dirigida principalmente a mujeres de edad avanzada que cotizaron antes de 1967. Para acceder a ella es necesario haber cotizado al menos 1.800 días en ese antiguo sistema y no tener derecho a otra pensión contributiva. En 2026, su cuantía ronda los 599 euros mensuales.

Por eso, si te ajustas a alguno de estos casos, puedes pedir una pensión, pese a que estés cuidando del hogar y tu familia.