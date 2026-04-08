Canarias exige servicios mínimos del 100% para enfrentar la huelga de controladores aéreos

Inquietud en Canarias ante el anuncio de paros de los 33 trabajadores de las torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Tanto el Gobierno autonómico como las patronales turísticas destacan la necesidad de que los servicios mínimos que se decreten, si trabajadores y empresa (Saerco) no llegan a un acuerdo antes del viernes de la próxima semana, garanticen la operatividad total de los cinco aeródromos.

Ese día, 17 de abril, es el que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han marcado para el inicio de una huelga de carácter indefinido. Afecta en toda España a catorce aeropuertos en los que se ha privatizado –a partir de 2011 en el Archipiélago– el servicio que se presta desde las torres de control. Los restantes nueve son: Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Castellón, Burgos, Huesca y Ciudad Real.

"La peor huelga"

El presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura ( Asofuer), Antonio Hormiga, calificó el conflicto «como la peor huelga» que puede tenerse en Canarias. El representante empresarial señaló que son cientos de miles las personas que pasan los aeródromos de una comunidad autónoma «que vive del turismo».

Tanto él como su homóloga en la patronal alojativa de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez, añadieron la crisis que supondría la huelga para la movilidad. Un golpe que padecerían todos los canarios que tengan que hacer uso de los aeropuertos afectados. "Se trata de infraestructuras imprescindibles", explicó Pérez. De ahí que reclame "unos servicios mínimos que lleguen al cien por cien".

Falta de personal

Frente a esas opiniones, el portavoz de USCA, José Luis Feliú, explicó que el preaviso de huelga responde a la cancelación «unilateral y reiterada» por parte de la empresa de los encuentros que estaban programados para abordar las reivindicaciones. En buena parte, estas pasan por el incremento de las plantillas para revertir un deterioro continuado de las condiciones laborales.

Por ejemplo, según los sindicatos convocados, es continua la "improvisación organizativa", lo que conlleva incumplimientos de los periodos de descanso. En el comunicado conjunto que hicieron público el martes, alertaron incluso de la cancelación de vacaciones que ya contaban con la pertinente aprobación.

Quince años

En torno a las carencias que sufren las plantillas, Feliú señaló que la privatización de las torres "ya conllevó una reducción del personal". Durante estos quince años, se ha producido "un repunte del tráfico aéreo notable" y en algunos casos se ha ampliado el horario de funcionamiento de los aeropouertos. El incremento de servicio sin aumentar el número de trabajadores genera, según los representantes sindicales, un sobrecarga que amenaza incluso la seguridad de las operaciones.

"Lo peor", continuó el portavoz de USCA, "es que no hay un previsión" para mejorar la situación. "En este caso no se trata de buscar un perfil en el mercado laboral e incorporar nuevos trabajadores sobre la marcha, es necesario formarlo antes de que puedan desempeñar su labor con todas las garantías", detalló. Saerco opta hasta el momento por el silencio más absoluto.

A la mayor brevedad

Por su parte, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, expuso la necesidad de abordar la situación a la mayor brevedad, porque «no se trata» de cómo afecte a la «principal fuente de ingresos», en relación al turismo.

«Esto es lo que ponemos una y otra vez sobre la mesa, que aquí un retraso de media hora en El Hierro puede obligar a reprogramar una cita médica o no llegar al puesto de trabajo», señaló durante una entrevista concedida al programa Buenos Días de la Televisión Canaria.

Dependencia

A esos problemas que padecen los ciudadanos añadió la dependencia que tienen las Islas del transporte –marítimo y aéreo– también para la llegada de las mercancías, por lo que expuso la necesidad de que ambas partes «se sienten» a negociar para que el preaviso de huelga quede totalmente desactivado.

Desde Ashotel, patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su presidente, Jorge Marichal, también se mostró preocupado ante la posibilidad de que alguna isla quede sin conectividad. El simple anuncio de la huelga indefinida «no es una buena noticia», expuso. Más aún si se llega al día 17 sin que se desactive. Para ese caso, Marichal se sumó a la reivindicación de «unos servicios mínimos muy potentes».