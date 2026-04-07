¿Tengo que presentar la Declaración de la Renta si gano el SMI? Hacienda explica lo que deben hacer estos trabajadores de Tenerife

Los trabajadores tinerfeños ya se preparan para el inicio de una nueva campaña de la Renta, el periodo en el que deben comunicar a Hacienda los ingresos obtenidos y los gastos correspondientes al ejercicio 2025. En este contexto, muchos contribuyentes que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se preguntan si están obligados a presentar la declaración en su caso.

Según la Agencia Tributaria, en la mayoría de los casos, no hay obligación de hacerla, aunque hay matices y ventajas importantes que pueden convertir este trámite legal en una oportunidad para recuperar dinero.

¿Estás obligado a hacer la Renta si cobras el SMI?

La normativa tributaria actual establece distintos escenarios. Si has tenido un solo pagador durante todo el año, el límite para estar obligado a presentar la declaración se sitúa en 22.000 euros anuales. Como el SMI está por debajo de esa cifra, no tendrás que hacerla.

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En caso de tener dos o más pagadores, el límite cambia, pero con una excepción importante: Hacienda ha ajustado ese umbral para proteger a quienes cobran el salario mínimo. En estos casos, si tus ingresos totales no superan el SMI anual de 2025, 16.576 euros, tampoco estarás obligado.

Las excepciones que cambian todo

Hay situaciones en las que sí tendrás que presentar la declaración aunque cobres el SMI o incluso menos. Entre ellas destacan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los trabajadores autónomos o quienes quieran aplicar determinadas deducciones fiscales. En estos casos, el trámite pasa a ser obligatorio independientemente del nivel de ingresos.

En los últimos años, el Gobierno ha introducido mecanismos para evitar que las subidas del salario mínimo se traduzcan en más impuestos. El sistema funciona de dos formas: elevando el mínimo exento o aplicando deducciones específicas en el IRPF. Una de ellas es la deducción de hasta 591 euros, diseñada para compensar el impacto fiscal de las subidas del SMI.

El objetivo es que el aumento del salario llegue íntegramente al bolsillo del trabajador y no se diluya en impuestos. Por eso, aunque no estés obligado, los expertos coinciden en que debes revisar siempre el borrador, ya que muchas empresas aplican pequeñas retenciones de IRPF en las nóminas, incluso en salarios bajos.

Si no presentas la declaración, ese dinero se pierde. Además, si el resultado sale a devolver, Hacienda ingresará esa cantidad en tu cuenta.