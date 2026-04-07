Gasolina 95 a 1,299 euros: las gasolineras más baratas de Santa Cruz de Tenerife este martes

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,299€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 7 de abril, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,319€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,320€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,382€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Adeje, isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el precio del Gasóleo A es de 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo tiene un precio de 1,382€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,319€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,320€ el litro.

Tenerife tiene hoy, martes 7 de abril, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el litro está a 1,299€.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,399€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,515€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,555€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,565€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 7 de abril, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,385€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,409€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,547€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,569€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,799€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,799€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,655€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,679€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,619€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,619€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,729€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,299€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,319€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,320€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 7 de abril está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,382€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,479€ el litro de Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio ES TAXLAGUNA de Camino de La Villa, 175 ofrece el gasoil a 1,432€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera ES TAXLAGUNA también ofrece la Gasolina 98 a 1,481€ el litro en Camino de La Villa, 175.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, martes 7 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [07/04/2026 8:16:08]