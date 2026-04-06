Gasolina 95: dónde encontrar el combustible más barato en Santa Cruz de Tenerife este lunes

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,319€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,320€ el litro.

Hoy, lunes 6 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,299€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Los Realejos, en la isla de Tenerife. Allí, la estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Carretera Los Realejos - Icod km 10, tiene el gasoil a 1,375€ el litro. En Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, Polígono Industrial El Mayorazgo, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,382€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Los Realejos, estación EESS OCÉANO LA AZADILLA de Carretera Los Realejos - Icod km 10, donde sale a 1,375€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,382€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,320€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,299€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Polígono Industrial El Mayorazgo, donde la estación de TGAS-TU TRÉBOL ofrece la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,385€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,409€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,555€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,565€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,399€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,515€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,593€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,659€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,789€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,789€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy lunes 6 de abril, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,485€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,559€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,709€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,729€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy lunes 6 de abril, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,589€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,609€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,689€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,709€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,319€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,320€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, lunes 6 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,382€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,449€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,448€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,449€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 6 de abril, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio ES TAXLAGUNA de Camino de La Villa, 175 ofrece el gasoil a 1,432€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,484€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/04/2026 8:32:17]