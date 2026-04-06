Empleo público y Semana Santa traen otros 3.353 puestos de trabajo más a las Islas

Canarias fue una de las tres comunidades autónomas españolas en las que aumentó el número de parados en el mes de marzo. Los 843 desempleados sumados (0,58%) en las oficinas de las Islas fueron además la cifra más alta del país, por delante de Madrid (342) y País Vasco (179), según ha detallado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La creación de empleo -3.353 en el tercer mes del año- en el Archipiélago no logró absorber la entrada de nuevos demandantes. El ritmo de generación de puestos de trabajo (0,3%) fue, además, inferior al registrado en el conjunto del país (1%), donde el incremento de afiliados fue de 211.510 efectivos, según los datos que ha publicado este lunes el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

El ritmo de creación de empleo en Canarias (2,7%) se sitúa dos décimas por delante de la media estatal

No obstante, Canarias aún lleva la delantera en el recuento interanual. Los 25.355 empleos generados en las Islas a lo largo de los últimos doce meses propician un ensanchamiento del 2,7% del mercado laboral, mientras que la media estatal frena en el 2,5% (524.501 afiliados más).

Solo la construcción

En la comunidad autónoma buscan ahora una oportunidad laboral un total de 146.499 ciudadanos y en toda España lo hacen 2.419.712 tras recortar 22.934 parados (-0,94%).

Tan solo el sector de la construcción restó parados en marzo (-56) en la comunidad autónoma, mientras que los servicios (465) y quienes se apuntaron por vez primera (309) fueron los que más sumaron, ayudados por la industria (95) y la agricultura (30).

Cifras bajo la lupa

Los números tienen una nota al pie escrita por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). La patronal de Las Palmas puso la vista sobre el "incremento de casi 1.500 demandantes de empleo ocupados" anotado en las Islas durante los dos últimos meses contabilizados.

¿Quiénes son? "Los fijos discontinuos inactivos", subraya la CCE. Es decir, esas personas que siempre son contratados por una misma empresa pero solo durante unos meses del año.

La CCE pone énfasis en el aumento del número de demandantes de empleo ocupados que se ha registrado en los dos últimos meses

Esta circunstancia la vive, por ejemplo, el personal que presta sus servicios en la recogida de algún producto de la agricultura como puede ser la uva. En conclusión, la organización empresarial concluye en que "los datos de paro podrían estar infraestimados".

Educación, a la cabeza

El ámbito educativo fue el principal responsable de la creación de empleo a lo largo de marzo, con 662 afiliados más. Las acitivades administrativos y de servicios auxiliares (593) fue la segunda rama más prolífica, seguida de la sanidad y servicios sociales (466). La Admón Pública, Defensa y Seguridad Social aportó otros 417 afiliados.

Ramas de actividad, todas ellas, con preeminencia de lo público, aunque también, sobre todo en los casos de la educación y la sanidad con una importante implantación en el sector privado. En este, la hostelería, con las contrataciones previas al desarrollo de la Semana Santa como acelerante, aportó 524 altas a la Seguridad Social.

Asimetría interprovincial

El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, destacó el desigual comportamiento del desempleo en las dos provincias canarias. Mientras la industria presenta una mejoría en Santa Cruz de Tenerife y un empeoramiento en Las Palmas, "en la construcción se produce el efecto contrario", ha destacado.