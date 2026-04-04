Deducción de hasta 340 euros para 120.000 canarios que cobran el SMI

La Agencia Tributaria quiere saldar cuentas con los contribuyentes. La Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 arrancará el próximo miércoles 8 de abril. Este será el día en el que los ciudadanos de todo el país puedan comenzar a presentar sus declaraciones a través de internet. Estarán obligados a presentarla todos aquellos que hayan percibido 22.000 euros de un solo pagador o más de 15.876 de varios pagadores. Pero, este año quienes hayan ingresado menos de 20.000 euros deberían, igualmente, registrar su declaración para que así puedan beneficiarse de la nueva deducción a los rendimientos del trabajo que ha aprobado Hacienda con la intención de no sobrecargar a las rentas más bajas tras el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

De esta manera, en Canarias los 120.000 contribuyentes isleños que perciben 17.094 euros anuales pueden deducirse hasta 340 euros si presentan su declaración de la renta. Canarias será, además, una de las comunidades más beneficiadas por esta deducción, ya que es una de las regiones en las que un mayor porcentaje de trabajadores percibe este ingreso mínimo. Pero, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda recomienda a todos los que hayan obtenido rentas enmarcadas entre esa cantidad y los 20.000 euros que también la presenten, porque tienen derecho a esta deducción, aunque se irá rebajando de forma progresiva hasta alcanzar este margen de ingresos.

Esta es una de las principales novedades de la Campaña de la Renta de este año. Este alivio fiscal forma parte de una adaptación del sistema tributario ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que elevó los ingresos anuales brutos de muchos trabajadores por debajo de umbrales que tradicionalmente estaban exentos de tributación. A parte de esta novedad, la Renta se presenta con pocos cambios a nivel estatal y también en los que respecta a las deducciones autonómicas en Canarias, que mantiene el mismo número que el año anterior: 27.

Ajustar cuentas

Como cada año, el fisco escrutina las finanzas de los ciudadanos para saber si en los doce meses del pasado ejercicio han contribuido a la caja común de una forma adecuada o, si por el contrario, hace falta ajustar bien devolviendo parte de lo ingresado o solicitando que contribuyan todavía un poquito más.

A nivel estatal, se mantienen las deducciones por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Se puede deducir hasta un 15% del IRPF de la compra sobre el valor de adquisición con una base máxima de 20.000 euros, consiguiendo el contribuyente una devolución de hasta 3.000 euros. Por otro lado, en el caso de los puntos de recarga también es posible deducirse el 15% y con una deducción máxima de 600 euros. También se mantienen durante este ejercicio las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones del 20%, 40% o incluso 60% en función del ahorro energético conseguido.

Pocas novedades también en las deducciones autonómicas. Canarias mantiene el mismo número, aunque con un cambio, porque se suprime la que permitía desgravarse las donaciones realizadas a descendientes menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda. Por ella se añade otra nueva, lo que permite mantener la misma cantidad.

Deducción inversiones

De esta manera, Canarias estrena una deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o aquellas de reciente creación. ¿En qué consiste? Los contribuyentes canarios podrán desgravarse hasta un 20% de las cantidades invertidas hasta un máximo de 4.000 euros. Una cifra que se eleva hasta los 6.000 y un 30% en el caso de que la inversión se haya realizado en sociedades anónimas laborales pertenecientes a universidades o centros de formación o cooperativas.

Para facilitar el acceso de los contribuyentes a las deducciones y evitar que la subida salarial se acabe diluyendo al no poder beneficiarse de muchas de las desgravaciones autonómicas, el Gobierno de Canarias ha adaptado las bases imponibles máximas –individuales y conjuntas– con las que se puede ser beneficiario de la mayoría de las deducciones. De esta manera, la base imponible individual pasa de 36.300 euros anuales a 37.062 y la conjunta sube de 45.500 euros al año a 46.455.

En Canarias siguen vigentes todas las desgravaciones fiscales más recurrentes, sobre todo en el caso de las familias y con las mismas cantidades máximas. Algunas de ellas son: 1.800 euros por el traslado a otra isla para cursar estudios superiores, 133 euros por gastos de estudios no superiores –uniformes, transporte, comedores escolares–; 265 euros por el nacimiento o adopción del primer y segundo hijo o 530 euros en caso del tercero. Los contribuyentes también podrán deducirse otros 530 euros en relación a los gastos de guardería y 597 euros en el caso de que se sea familia numerosa de categoría general o 796 en las especiales. Como en años anteriores, se podrán deducir el 12% de los gastos médicos, hasta un máximo de 500 euros y siguen vigentes las deducciones que se estrenaron el año pasado para los propietarios que pongan una nueva vivienda en alquiler, rehabiliten un inmueble para arrendarlo o sufraguen un seguro de crédito contra impagos.