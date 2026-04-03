Renfe disparó un 35% el precio de los billetes de AVE entre Madrid y Barcelona tras retirar la oferta 'low cost'

El precio de los billetes de AVE de Renfe entre Madrid y Barcelona se disparó un 35% después de que la operadora pública retirara de este corredor los servicios de AVLO, su marca de bajo coste. En concreto, el precio medio del AVE pasó de 70,60 euros en el tercer trimestre de 2025 a 95,60 euros en el cuarto, ya sin AVLO en funcionamiento. La subida también es muy significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior: entre octubre y diciembre de 2024, el billete costaba de media 68 euros, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recopilados por EL PERIÓDICO.

El encarecimiento coincidió, además, con una pérdida de viajeros. El corredor Madrid-Barcelona fue el único de los liberalizados que cerró 2025 con menos demanda que el año anterior. En total, registró 14,31 millones de pasajeros, frente a los 14,56 millones de 2024, lo que supone un descenso cercano a los 250.000 usuarios. La evolución contrasta con la del resto de grandes corredores conectados con Madrid, que siguieron creciendo. Estos datos son reveladores porque este corredor es el que más usuarios mueve de toda la alta velocidad patria, el 39,1% del tráfico total, frente al 42,6% que suponía un año antes.

Gráfico que muestra la evolución del precio de un billete entre Madrid y Barcelona.

Pese a esa caída de la demanda, los ingresos por venta de billetes continuaron al alza. Las tres operadoras presentes en la línea —Renfe, Iryo y Ouigo— facturaron en conjunto 676,3 millones de euros en 2025, frente a los 593,7 millones del año anterior, un incremento del 13,9%. El aumento de la recaudación se explica por una subida generalizada de los precios, especialmente intensa en la recta final del ejercicio.

Subida del precio de los billetes de Renfe

Renfe anunció en agosto de 2025 la suspensión de AVLO en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, cuatro años después de su puesta en marcha. La decisión llegó tras la retirada de varios trenes por averías graves, aunque la compañía mantuvo las frecuencias sustituyéndolas por servicios AVE, sensiblemente más caros.

Hasta entonces, AVLO había funcionado como un dique de contención para los precios. En el tercer trimestre de 2025, el último completo con la marca de bajo coste operativa, el billete medio de AVLO se situó en 51,35 euros, frente a los 70,60 euros del AVE. Con la desaparición de esa oferta, el precio medio del AVE saltó hasta los 95,60 euros en el cuarto trimestre. Se trata de un alza del 35,4% respecto al trimestre anterior y del 40,2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La subida no afectó solo a Renfe. Iryo elevó el precio medio de sus billetes de 63,82 a 76,90 euros entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, un 20,5% más. Ouigo, por su parte, pasó de 51,90 a 61,40 euros, lo que supone un incremento del 18,4%. En términos interanuales, el encarecimiento fue todavía más acusado: Iryo subió un 69% y Ouigo, un 40,9% respecto al cuarto trimestre de 2024. Como consecuencia, el precio medio total del corredor alcanzó los 85 euros en el último trimestre de 2025, frente a los 64,40 euros del trimestre anterior y los 56 euros registrados un año antes.

Renfe pierde cuota de mercado y viajeros

La retirada de AVLO también tuvo un impacto directo en el reparto del mercado. Renfe pasó de concentrar el 62,4% de la demanda en el tercer trimestre de 2025 —sumando AVE y AVLO— al 56,4% en el cuarto. Mientras tanto, Iryo elevó su cuota hasta el 24,3% y Ouigo hasta el 19,3%, según los mencionados datos de la CNMC recopilados por este medio.

En número de viajeros, el retroceso de Renfe fue especialmente visible. La compañía pasó de transportar 2,21 millones de pasajeros en el tercer trimestre a 1,85 millones en el cuarto, una caída de 362.824 usuarios. Iryo ganó algo más de 17.000 viajeros en ese mismo periodo y Ouigo sumó cerca de 79.000, lo que convierte a la operadora francesa en la principal beneficiada por la desaparición de AVLO, en este sentido.

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El enfriamiento de la demanda también se reflejó en los indicadores de explotación. La ocupación conjunta del corredor cayó del 105,7% en el tercer trimestre al 90% en el cuarto, mientras que el aprovechamiento descendió del 84,3% al 72,9%. Todo ello dibuja un mismo patrón: menos viajeros, precios más altos y una pérdida de peso de Renfe —compensada en ingresos— tras la salida de su oferta de bajo coste en la línea con más tráfico de la alta velocidad española.