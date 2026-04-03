Una misión de la UE viaja a China para alertar sobre el aumento de productos peligrosos de Aliexpress, Temu y Shein

Una misión de nueve diplomáticos europeos ha viajado esta semana a China para presionar a las autoridades de Pekín por el aumento de productos peligrosos procedentes de compañías como Shein, Temu o Aliexpress que entran a la Unión Europea. La comitiva, encabezada por Anna Cavazzini, presidenta de la comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor de Bruselas, se ha reunido durante estos días con autoridades de la Asamblea Popular de Pekín, tal y como ha destacado 'Reuters'.

Lo cierto es que la UE se encuentra en pleno proceso de reforma de su sistema aduanero. Actualmente, Bruselas no aplica aranceles sobre todos aquellos paquetes con un valor inferior a 150 euros. Esta exención ha provocado un rápido crecimiento en el número de mercancías de plataformas asiáticas que entran al bloque, estimadas en 5.800 millones solo en 2025, saturando por completo el sistema aduanero comunitario, que no está preparado para tal volumen de llegadas.

Una misión para enmendarlo

El pasado martes, representantes de la Eurocámara y de los Estados miembro llegaron a un acuerdo para introducir un nuevo sistema aduanero. A partir del mes de julio, Bruselas pretende implantar una tasa de 3 euros a todos los paquetes que entren en la Unión, cuya gestión dependerá de la nueva Autoridad Aduanera de la UE, cuya sede optaba por albergar Málaga, pero finalmente fue escogida la ciudad francesa de Lille.

Además, las plataformas de venta en línea —principalmente Shein, Temu y Aliexpress— comenzarán a ser consideradas como importadoras, y serán responsables del pago de aranceles y de la seguridad de los productos. Según el acuerdo, las infracciones de la normativa comunitaria podrían acarrear multas de entre el 1 % y el 6 % de sus ventas totales en la UE durante los últimos 12 meses.

China recibe "con agrado" la visita

En cuanto a la respuesta de China a la visita, 'Reuters' detalla que las autoridades de Pekín han recibido la visita "con agrado", viéndola como una oportunidad para estabilizar las relaciones bilaterales tras varios meses de tensiones comerciales. Por citar algunos ejemplos: Europa mantiene —de momento— los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, destacando una tarifa del 17% para BYD; por su parte, China protege su mercado del cerdo europeo, con aranceles entre el 4,9% y el 19,8%, además de los lácteos de la UE, entre el 7,4% y el 11,7%.

La misión europea planteó a los legisladores en Pekín una amplia serie de preocupaciones, destacando entre ellas la seguridad de los consumidores, las sospechas de trabajos forzados en la fabricación de los productos de bajo coste, la protección de los menores en internet y el acceso de las empresas europeas al mercado chino, según informó el órgano parlamentario europeo.

Reuniones con las tres plataformas

Más adelante en su visita, los funcionarios europeos buscarán reunirse con representantes de las tres plataformas de venta online: Temu, Aliexpress y Shein. Contra la primera, la UE abrió un procedimiento formal en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en octubre de 2024 por varios motivos, destacando la venta de productos ilegales y su diseño "potencialmente adictivo".

Aliexpress, por su parte, recibió la amenaza de Bruselas unos meses antes que Temu, en marzo de 2024. Pese a que el gigante del comercio electrónico adoptó una serie de compromisos vinculantes con la UE para subsanar los incumplimientos, las autoridades concluyeron que seguían existiendo riesgos de venta de productos ilegales.

En cuanto a Shein, el procedimiento fue abierto por la Comisión el 17 de febrero de 2026. También sospechan de ellos por vender productos ilegales, diseño adictivo y falta de transparencia en su plataforma. A finales de 2025, Bruselas pidió explicaciones a la plataforma por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas, entre otros productos considerados ilegales.

Así, la misión comunitaria buscará acelerar las negociaciones con las tres plataformas, al tiempo que se avanza en la reforma aduanera para proteger a los consumidores europeos —que tendrán que pagar más que antes por sus paquetes— ante los riesgos que presentan los productos traídos de China.