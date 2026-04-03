La acuicultura obra el milagro en Nueva Pescanova: es la actividad que saca al grupo de los «números rojos»

Incluso pese al adelgazamiento al que se sometió la antigua matriz durante y después del concurso de acreedores, Nueva Pescanova continúa siendo un grupo empresarial de muy complejo gobierno. Perdió o prescindió de actividades como la cría de salmónidos (Acuinova y Nova Austral, en Chile), de la pesca de profundidad con base en Australia (Austral Fisheries) o Malvinas (Lafonia), la producción de piensos para acuicultura (Balnova, de Ecuador), la fabricación de harinas especiales (Hasenosa, de O Porriño) o la cría de tilapia (Pescanova Brasil). Pero su diversificación es aún muy potente y en su perímetro conviven negocios más rentables que otros, que el equipo de Jorge Escudero debe hacer cuadrar, como un cubo de Rubik. Por lo pronto, y pese a desastrosas campañas pasadas, la acuicultura —en particular, la de Centroamérica— ha emergido ahora como actividad locomotora.

Nueva Pescanova acaba de divulgar el Informe sobre el Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio natural de 2025, en el que desglosa los resultados obtenidos antes de impuestos y ajustes de consolidación por Unidad Generadora de Efectivo (UGE), que separa entre acuicultura de vannamei, la pesca en África (Namibia y Mozambique), el Cono Sur (Argentina y Perú) y la actividad denominada comercial y otros (España, Estados Unidos, Francia o Irlanda).

El segmento acuícola fue capital, con un resultado de 18,22 millones de euros positivos, frente a los 13,8 millones negativos de África o los 5 también en rojo del comercial. La cría y engorde de vannamei resultó decisiva, así, para que la multinacional lograse al fin salir de pérdidas, con un resultado neto de algo más de 1 millón de euros. En el anterior ejercicio fiscal completo, por ejemplo (2023-2024), la UGE de acuicultura había generado un resultado antes de impuestos de 93,5 millones negativos.

En cifras

En valores absolutos, la acuicultura generó una producción superior a las 47.300 toneladas, con Ecuador muy a la cabeza gracias a la infraestructura de la filial Promarisco —posee criaderos de larvas, piscinas de engorde y planta productiva—, que da empleo a más de 2.200 personas en la provincia del Guayas. Solo esta subsidiaria aportó cerca de 35.500 toneladas, un 14,5% más que en el ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024.

A continuación se situó la de Nicaragua (Camanica), con 8.500 toneladas, frente a las 3.335 del rodaballo criado en Galicia por la filial Insuiña. El problema lo tiene Nueva Pescanova con su empresa de Guatemala (Novaguatemala), donde sí tiene actividad empacadora (2.900 toneladas el año pasado) pero que lleva tres años sin producir nada en las 80 hectáreas de las que dispone. La pesquera gallega da empleo en Champerico —el nombre de la pequeña ciudad procede de la maderera alemana Champer & Co.— a más de 600 personas.

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Lo que continúa a la baja es la producción de pesca salvaje: los 51 buques operativos de la compañía —16 en Argentina, 9 en Namibia y 26 en Mozambique— reportaron 36.661 toneladas, la cifra más baja de toda la serie disponible, tras haber penalizado los parones de actividad en Argentina o el mal rendimiento marisquero en la costa índica africana, muy golpeada por la pesca ilegal e irregular. La filial de Mozambique, como desveló FARO, está en venta: sus barcos, tres de ellos de nueva construcción, cosecharon menos de 2.500 toneladas en todo un año. Por contra, la producción fabril —14 centros industriales de España, Argentina, Ecuador, Francia, Guatemala, Namibia, Nicaragua y Perú— exhibió un balance de récord, una vez más con la factoría ecuatoriana a la cabeza, con 160.000 toneladas.