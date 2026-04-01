Canarias ante el reto estratégico de innovar

Canarias crece, pero el verdadero salto estratégico sigue pendiente. Ese es el mensaje de fondo que lanza el Monitor de la economía canaria: análisis de la I+D+i en Canarias elaborado por CEOE Tenerife: transformar el actual dinamismo económico en una palanca real de innovación, competitividad y diversificación.

El archipiélago ha registrado un crecimiento en su PIB superior a la media nacional y ha consolidado su capacidad de recuperación. Sin embargo, el Monitor introduce un elemento clave para el futuro: ese crecimiento necesita apoyarse en la innovación para ser sostenible. Actualmente, la inversión en I+D+i en Canarias representa el 0,52% del PIB, muy por debajo del 1,50% nacional, lo que evidencia una brecha relevante, pero también un amplio margen de mejora.

Esta distancia se traslada también al esfuerzo inversor por habitante: 136 euros en Canarias frente a aproximadamente 492 euros a nivel nacional. Más allá del dato, esta diferencia limita el acceso a oportunidades vinculadas a la innovación y a las oportunidades profesionales de mayor valor añadido, y refuerza la necesidad de avanzar hacia un modelo económico con mayor capacidad tecnológica.

El Monitor pone también el foco en la estructura empresarial de las islas. La elevada presencia de microempresas, que representan el 95% del total, limita en muchos casos la capacidad de invertir en innovación. Pero, al mismo tiempo, señala con claridad dónde debe situarse una de las prioridades: favorecer el crecimiento empresarial, facilitar el acceso de las empresas a la I+D+i, reforzar la transferencia de conocimiento al tejido productivo e incorporar la innovación como una herramienta clave de competitividad.

A ello se suma otro factor diferencial de especial relevancia: el marco de incentivos económicos y fiscales del archipiélago. Instrumentos como la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) y las distintas deducciones fiscales reforzadas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación, junto con otros mecanismos de apoyo, sitúan a Canarias en una posición especialmente favorable para atraer y retener inversión, impulsar proyectos tecnológicos y reforzar la capacidad innovadora del tejido empresarial.

En este proceso, además, la inteligencia artificial está llamada a desempeñar un papel cada vez más relevante, no solo como nuevo ámbito de actividad, sino también como una herramienta con capacidad para elevar la productividad, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la competitividad de las empresas canarias.

Canarias ya ha demostrado su capacidad de crecimiento. El reto ahora consiste en consolidar un entorno en el que la innovación, la aplicación del conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías se traduzcan en mejoras reales de la competitividad y la productividad del archipiélago.