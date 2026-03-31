La Seguridad Social lo confirma: puedes cobrar 2.500 euros al mes a cualquier edad si cumples estos requisitos

La Seguridad Social tiene una pensión dirigida a los trabajadores que, por motivos derivados de su actividad laboral, se han visto obligados a dejar su puesto de trabajo. Esta prestación puede solicitarse a cualquier edad, siempre que se cumplan los requisitos médicos y de cotización establecidos por la normativa.

La pensión de incapacidad permanente es en una de las prestaciones más importantes de la Seguridad Social, tanto por su impacto económico como por el número de beneficiarios. Según los datos oficiales, este ingreso tiene más de un millón de beneficiarios.

Desde la Seguridad Social se ofrece esta pensión / Archivo

Sin embargo, detrás de esta prestación hay mucha polémica, porque no todas las enfermedades o lesiones dan derecho automáticamente a cobrarla, y el criterio que marca la diferencia no siempre es evidente.

No importa la enfermedad, solo cuánto te limita

Esta pensión es que no se concede por tener una patología concreta, sino por el grado en el que esa dolencia afecta a la capacidad laboral del trabajador. Los expertos explican que una misma enfermedad puede dar lugar a resoluciones completamente distintas en función del caso.

Esto es lo que le ocurre a los trabajadores que sufren incapacidad permanente / Archivo

Es decir, no es lo mismo padecer una lesión leve que apenas afecta al trabajo que otra que impide desarrollar cualquier actividad profesional. En este proceso juega un papel determinante el llamado tribunal médico, conocido oficialmente como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), encargado de analizar cada situación individual.

El papel del tribunal médico

El tribunal médico evalúa informes clínicos, historial laboral y limitaciones funcionales para determinar si una persona puede seguir trabajando o no. A partir de ahí, decide si concede o deniega la pensión. Este proceso no está exento de controversia, porque algunos especialistas señalan que existe un componente interpretativo que puede provocar diferencias entre casos similares.

Hay situaciones en las que los trabajadores que obtienen la incapacidad por dolencias aparentemente menores hasta otras con enfermedades graves que ven rechazada su solicitud.

¿Cuánto se cobra por incapacidad permanente?

La cuantía de la pensión depende del grado reconocido y de las bases de cotización del trabajador. En términos generales, muchas prestaciones superan los 1.000 euros mensuales y se actualizan cada año conforme al sistema de revalorización. Existen varios grados:

Parcial: No existe una pensión mensual como tal, ya que se trata de una indemnización de pago único equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.

No existe una pensión mensual como tal, ya que se trata de una indemnización de pago único equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. Total: Es una de las más habituales. Alcanza una pensión media de 1.037,73 euros al mes. Este grado permite compatibilizar la prestación con otro empleo distinto al habitual.

Es una de las más habituales. Alcanza una pensión media de 1.037,73 euros al mes. Este grado permite compatibilizar la prestación con otro empleo distinto al habitual. Absoluta: Impide trabajar en cualquier profesión, eleva la media hasta los 1.520,25 euros mensuales. Además, estas cuantías están exentas de tributar en el IRPF, lo que incrementa su impacto real en los ingresos del beneficiario.

Impide trabajar en cualquier profesión, eleva la media hasta los 1.520,25 euros mensuales. Además, estas cuantías están exentas de tributar en el IRPF, lo que incrementa su impacto real en los ingresos del beneficiario. Gran invalidez: Es el nivel más alto. Tiene pensión media de 2.583,15 euros al mes, al incluir un complemento económico destinado a cubrir la asistencia de una tercera persona.

Cada uno implica diferentes niveles de protección económica y limitaciones laborales. Por ejemplo, la incapacidad permanente total permite seguir trabajando en otra profesión distinta, mientras que la absoluta impide cualquier actividad laboral.

El aumento de solicitudes en los últimos años ha puesto el foco en posibles desigualdades dentro del sistema. Las asociaciones denuncian que algunos casos se resuelven de forma dispar, lo que obliga a muchos afectados a recurrir por vía administrativa o judicial.

Los especialistas recomiendan preparar bien la solicitud, aportando toda la documentación médica posible y acreditando de forma clara cómo la enfermedad afecta al desempeño laboral. También recuerdan que, en caso de denegación, existe la posibilidad de reclamar y revisar el caso, un paso habitual en muchos procesos de incapacidad permanente.