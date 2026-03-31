Gasolineras más baratas hoy en Santa Cruz de Tenerife: dónde repostar Gasolina 95 y 98 al mejor precio este martes

Hoy martes 31 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,319€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,320€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,249€ el litro en OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar del municipio de Güímar en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N de Tenerife situada en el municipio de Arafo con un precio de 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Icod de los Vinos, CAMINO LA PITERA, 10 en la isla de Tenerife, a 1,359€ el litro en la estación de servicio RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,365€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE ALBAÑILERIA, S/N del municipio de La Orotava.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Para llenar el tanque hoy martes 31 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arafo, a CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,319€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,320€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Icod de los Vinos, estación RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS de CAMINO LA PITERA, 10, donde sale a 1,359€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en La Orotava, estación de PLENERGY en CALLE ALBAÑILERIA, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,365€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,399€ el litro.

La Palma tiene hoy, martes 31 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,385€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,409€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,555€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,565€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,573€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,649€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,789€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,789€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 31 de marzo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,465€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,539€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,699€ el litro. Otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,699€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 31 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,579€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,589€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso en Carretera Los Apartaderos km 1 tiene un precio de 1,655€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde está a 1,280€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,319€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,320€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,382€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,382€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,443€ el litro, en Camino de La Villa, 175 en la estación de servicio ES TAXLAGUNA . La estación TGAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,445€ el litro, en plaza San Cristobal, 9.

El diésel más barato está en ES TAXLAGUNA , a 1,399€ el litro, situada en Camino de La Villa, 175. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,429€ el litro en Gasóleo A en Calle Lázaro López, 6.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 31 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [31/03/2026 8:15:57]