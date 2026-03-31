Competencia acepta la compra del negocio canario de Naviera Armas por parte de Baleària

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya tiene una decisión sobre la adquisición de Naviera Armas por parte de Baleària y, en lo que respecta al negocio en Canarias, es positiva. Luz verde que allana la presencia de inversores canarios en el transporte marítimo tal y como era deseo del Gobierno regional.

No han pasado ni dos semanas desde que la diputada en el Congreso por Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, alertó de la situación "crítica" en que la lentitud de la CNMC para tomar una decisión metía a Canarias y ya hay respuesta. El organismo que preside Cani Fernández deja ahora en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la decisión.

En quince días

El nuevo vicepresidente primero de España debe elevar el expediente de competencia al Consejo de Ministros en quince días. El Ejecutivo tiene la última palabra. Claro que Cuerpo también puede obviar ese paso, con lo que la operación quedaría totalmente aprobada, como ya lo está en la parte que afecta al estrecho de Gibraltar.

Como exigió hace apenas dos meses la CNMC, Baleària tendrá que caminar sola, lo que implica aparcar los acuerdos que mantenía operativos con Fred Olsen para unir las Islas con Huelva. La subrogación de la plantilla -unos 1.500 empleados-, de Armas nunca fue un problema, tal y como anunciaron esta compañía y la de Adolfo Utor en la presentación de la operación.

Baleària tendrá que caminar sola, lo que implica aparcar los acuerdos que mantenía operativos con Fred Olsen

"Compromisos suficientes"

"La CNMC considera que los compromisos que ha presentado Baleària en el caso de Canarias son adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas de competencia que puede ocasionar esta compra", subraya el informe emitido este mismo martes.

Es el transporte en el mar de Alborán el que presenta mayores dudas por la concentración de la oferta que generaría la absorción de Armas por parte de Baleària. La compañía de Adolfo Utor aún tendrá que aportar más garantías para configurar un escenario que se aleje del monopolio en esa área.

Por tres años

¿Con qué catálogo de medidas se ha dado por convencida la CNMC? Además de soltar la mano de Fred Olsen -y no repetir la experiencia con cualquier otra naviera-, Baleária deberá invertir 25 millones de euros en tres años para "mejorar la flota adquirida".

Además, no podrá quedarse en el tamaño de la oferta que marcan las obligaciones de servicio público (OSP) para unir la Península y Canarias. Habrá de "mantener la capacidad y frecuencias actuales", que superan el imperativo marcado por el Gobierno central.

Reactivar Morro Jable

También se ha comprometido Utor a retomar tiempos en los que Armas lucía mayor lustre. Como ejemplo, se reactivará la ruta Las Palmas de Gran Canaria-Morro Jable. Es un ejemplo de cómo pretende "reforzar la competencia en rutas interinsulares".

Otro de los detalles del porfolio de medidas a implementar es que todos los barcos adquiridos mantendrán la bandera española. Y se autoauditarán los precios habituales de Baleària para descartar un incremento derivado de una presunta concentración de la oferta.

La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos adquiridos

El plazo de tres años concedido para inversión rige para la totalidad de las iniciativas presentadas. "La CNMC supervisará su cumplimiento durante el tiempo estipulado", han explicado desde el propio organismo. Además "Baleária deberá" informarle de cómo transcurre la activación del plan.

Presencia canaria

Tras conocer la noticia, que saludó, el presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, destacó la posibilidad de que la empresa que se geste cuente con capital canario. Consideró "importante" que así sea por el carácter "absolutamente estratégico" que tiene para la comunidad autónoma el transporte marítimo de pasajeros y mercancías.

El pasado octubre, dos meses después de conocerse la intención de Utor, con una importante participación del propio Clavijo para hacer ver la necesidad de que parte del negocio esté en manos locales, un grupo de empresarios canarios dio un paso al frente. Los primeros contactos con Baleària determinaron que Utor y los suyos mantuvieran un 70% de los títulos de la nueva compañía.

El reparto

El 30% en manos canarias tendría como grandes protagonistas a Javier Puga y los Hermanos Domínguez (10%). Satocan se quedaría con el 5% de los títulos y el restante 15% sería para Aguas de Firgas o Acosta Matos, entre otros. El respaldo económico se considera suficiente.