La tarifa regulada del gas baja con fuerza para tres millones de hogares a pesar de la escalada energética

Los más de tres millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada del gas se van a beneficiar de una fuerte rebaja de su factura durante los próximos tres meses a pesar de la escalada energética provocada por la guerra en Oriente Medio. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado aplicar una rebaja del 16% de media del precio del gas natural de la denominada tarifa de último recurso (TUR) para los meses de abril, mayo y junio, y la rebaja de la factura total será de cerca del 17% si se tiene en cuenta el recorte del IVA del gas decretada por el Gobierno como parte de su plan para mitigar el impacto económico de la guerra.

Cada trimestre toca revisar los precios que se aplican a las tarifas regulada de gas, y el Gobierno ha publicado este lunes una resolución ministerial en el BOE que establece que el término de la energía de la tarifa individual (para un hogar únicamente) se rebajará un 16,02% de media desde el 1 de abril hasta el 30 de junio frente al trimestre anterior a pesar de las subidas de los precios internacionales del gas en las últimas semanas por la convulsión energética provocada por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Una rebaja que se produce por el escudo legal existente para reflejar en la tarifa regulada en los trimestres de primavera y de verano sólo la evolución del coste del gas de base, pero no del coste del componente estacional, que es en el que se reflejarían las fuertes subidas de la cotización del gas y el petróleo tras el inicio de los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

El impacto del plan 'anticrisis'

Además, a este descenso del término de la energía de la tarifa se suma el impacto a la baja de las medidas del plan ‘anticrisis’ del Gobierno, con una rebaja del IVA del gas del 21% al 10% en principio hasta finales de junio (aunque puede retirarse un mes antes si los precios no suben mucho) y con la decisión de no cobrar a las energéticas por utilizar los almacenes subterráneos para cumplir la obligación de llenar las reservas hasta el 90% por orden de la Unión Europea. La rebaja media de la tarifa regulada de gas es de 16,6% al sumar el impacto de estas otras medidas.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -contratada para cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión trimestral supone una bajada del 15,2% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un descenso del 16,2%, y para las pymes que tienen contratada la TUR3 se beneficiarán de una caída del 16,9%. Además, las comunidades de vecinos que están adscritas a las diferentes TUR vecinales también tendrán un respiro y su factura descenderá entre un 10,8% y un 16,7% en los próximos tres meses.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse los pequeños consumidores conectado a redes de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior 50.000 kilovatios hora (kWh) equivalentes. Las grandes energéticas Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies están obligadas por ley a comercializar las tarifas reguladas. Más de tres millones de hogares, un 40% de todo los consumidores, tienen contratadas alguna de estas tarifas reguladas. Un número de hogares acogidos a las TUR que se ha duplicado en los últimos años (desde poco m´sa de 1,5 millones de familias en 2022 a 3,1 millones actualmente) impulsadas por las medidas que adoptó el Gobierno en los peor de la anterior crisis energética, subvencionando estas tarifas y poniendo un tope de subida a pesar de la escalada del precio del gas tras la invasión rusa de Ucrania.

Los grandes grupos energéticos y las comercializadoras independientes llevan tiempo reclamando una profunda reforma de las tarifas reguladas del gas. “La TUR tiene que desaparecer gradualmente, centrarse sólo en consumidores vulnerables y pasar a la mayoría del clientes a las tarifas del mercado libre”, subrayaba hace unas semanas Julio César Nieto, entonces aún presidente presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE).

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa del trimestre anterior o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.