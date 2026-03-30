Las siglas que son capaces de impulsar el futuro profesional

Los planes formativos para dar a conocer el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) lanzados por el Comisionado van mucho más allá de las aulas de Primaria y Secundaria. Universitarios, autónomos y empresarios cuentan por primera vez con herramientas para comprender todos los pormenores del fuero canario y valerse de los distintos instrumentos que ofrece para multiplicar sus oportunidades profesionales y hacer que su negocio prospere.

La propuesta más reciente del ambicioso proyecto de divulgación que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, a través del comisionado del REF, José Ramón Barrera, en esta legislatura es la de microcredenciales interuniversitarias específicas sobre el fuero isleño, que serán impartidas conjuntamente por las universidades públicas de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a partir de este curso.

En la presentación, que tuvo lugar el pasado 6 de marzo, el comisionado REF estuvo acompañado del rector de ULL, Francisco García, y de su homólogo de la ULPGC, Lluís Serra. También participaron los codirectores académicos del proyecto: Rocío Peña, profesora de Política Económica de la ULL, y Andrés Dorta, profesor de Economía Financiera y Contabilidad, y subdirector de la Cátedra REF de la ULPGC.

Entrega de premios a los TFG de Sofía Moreno y Andrea Santana en la ULPGC.| El Día

La iniciativa busca abrir a toda la sociedad el conocimiento del REF, tradicionalmente presente en las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, para que llegue a estudiantes universitarios de todos los grados y también a personas trabajadoras del ámbito público y privado interesadas en adquirir nuevas competencias con aplicación real a nivel económico, social e institucional.

La formación es online, con horarios flexibles y estructurada en siete cursos independientes denominados microcredenciales. Cada estudiante puede personalizar su itinerario en función de sus intereses. Realizando uno o varios cursos podrá mejorar su empleabilidad, prepararse para asumir nuevas responsabilidades o reorientar su perfil profesional.

Si una persona decide completar al menos 15 de los 17 créditos ofertados —y reconocidos bajo los estándares europeos de calidad (ECTS)— optará a una titulación específica, certificada por la ULL y la ULPGC. Para acceder no es necesario contar con una titulación universitaria previa. Basta con haber completado el bachillerato, tener un título de Formación Profesional de grado superior o acreditar experiencia laboral en tareas administrativas, contables, fiscales o de gestión.

Los contenidos de las microcredenciales abordan el origen del fuero canario y su régimen jurídico, la fiscalidad diferenciada de Canarias y de otros regímenes especiales, la tributación indirecta y su contribución a la financiación local, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria y la contribución del REF al desarrollo regional.

Curso del Plan de Formación del REF en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. | E.D.

Además de esta propuesta de formación superior se han creado los Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, una iniciativa impulsada por el Comisionado del REF y patrocinada por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE Tenerife y abierta a miles de estudiantes de las dos universidades públicas de las islas.

En la primera edición, convocada el año pasado, la estudiante de Derecho de la Universidad de La Laguna Lorena González Hernández se hizo con el primer premio, dotado con 3.000 euros. En su TFG sobre el marco legal de la Zona Especial Canaria (ZEC) la autora evaluó la eficacia del marco regulador de esta figura del REF.

Al recoger el premio, la estudiante agradeció a su profesor de Derecho Financiero, Alberto Génova Galván, por haberla motivado a investigar sobre el REF para presentarse en este concurso. Explicó que este trabajo le permitió descubrir instrumentos como el Registro Especial de Buques y Empresa Navieras de Canarias (REBECA) y las Zonas Francas, que espera estudiar más en el futuro.

El primer premio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dotado también con 3.000 euros, fue concedido a la estudiante del doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, Sofía Moreno, por su TFG titulado ‘Modificaciones en el ámbito tributario y valorización de sus medidas económicas en el periodo 2017-2022’. El segundo galardón, dotado con 2.000 euros, fue para la estudiante de ADE, Andrea Santana por su investigación titulada ‘Mujeres emprendedoras en el sector audiovisual de Gran Canaria: Análisis del ecosistema y el impacto del REF’.

Los programas formativos no solo se dirigen a los futuros profesionales sino también al tejido productivo de las islas. En septiembre de 2025 se inauguraba el primer ‘Plan de Formación sobre el REF’ para pymes, personas autónomas y emprendedoras del archipiélago. La iniciativa, promovida por el Comisionado, ofreció durante el año pasado más de 60 cursos, talleres y charlas gratuitas, en las que participaron alrededor de 2.000 personas de todas las islas, con el objetivo de traducir el complejo marco legal del fuero isleño en información práctica, para que quienes levantan la persiana de Canarias cada día conozcan sus incentivos fiscales y fomentar así su aplicación.

Este año, el plan se reedita gracias al acuerdo de colaboración entre el comisionado y las asociaciones y colegios profesionales de economistas, asesores fiscales y titulados mercantiles del archipiélago, que volverán a actuar como entidades formadoras, asegurando el rigor técnico de los ponentes. Asimismo, volverán a tener un rol clave para extender la cobertura de la iniciativa por todo el territorio las organizaciones sectoriales, fundaciones, sindicatos y asociaciones comerciales y empresariales que se sumen al proyecto.